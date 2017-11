Ausgangslage: Schalke ist seit fünf Spielen ungeschlagen; ohne das Gegentor in der Nachspielzeit gegen Wolfsburg (1:1) wären es sogar vier Siege in Folge gewesen. Aber auch so stehen die Schalker auf einem Champions-League-Platz.

Mit dem 3:1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart beendete der HSV seine Negativserie von acht sieglosen Spielen mit nur einem Punkt. Es war der erste Sieg seit August.

Allerdings hatten beide Teams zuletzt auch Glück. Für Schalke verhinderte in Freiburg zweimal das Aluminium einen Rückstand, und das Siegtor resultierte aus einem abgefälschten Schuss. Der HSV profitierte gegen Stuttgart von einem unberechtigten Platzverweis.

Personal:

Der HSV muss auf Albin Ekdal verzichten. Der schwedische Nationalspieler fällt wegen einer Faszienverletzung im rechten Oberschenkel aus. Für Ekdal wird auf Schalke vermutlich U21-Europameister Gideon Jung nach abgesessener Rotsperre ins HSV-Team zurückkehren.

Video starten, abbrechen mit Escape Markus Gisdol: "Froh über zwei junge Burschen" | Sportschau.de | 17.11.2017 | 00:46 Min. | Verfügbar bis 17.11.2018 | Das Erste

Bei Schalke wird sich die Rückkehr von Leon Goretzka wohl noch verzögern. Zwar ist der 22-Jährige auf dem Weg der Besserung, dennoch ist sein Einsatz eher unwahrscheinlich. Noch länger ausfallen dürfte Nabil Bentaleb. Der Algerier hatte seinen Aufenthalt bei der Nationalmannschaft vorzeitig abgebrochen, nachdem sich seine Beschwerden (Schambein-Entzündung) wieder verschlimmert hatten.

Sonstiges:

Der HSV war in der vergangenen Saison das harmloseste Team nach Standards (nur vier Tore nach ruhenden Bällen), Schalke das zweitharmloseste (sieben). Das ist in dieser Spielzeit anders: Die Königsblauen trafen bereits neunmal nach Standards (Ligabestwert), die Hamburger bringen es auf fünf Standardtreffer bringen.

Mögliche Aufstellungen:

FC Schalke 04: Fährmann - Stambouli, Naldo, Kehrer - D. Caligiuri, M. Meyer, Oczipka - McKennie, Konoplyanka - di Santo, G. Burgstaller

Hamburger SV: Mathenia - Diekmeier, K. Papadopoulos, Mavraj, Douglas Santos - Jung, G. Sakai - Ito, Hunt, Kostic - Arp

Schiedsrichter: Hartmann (Wangen)

Stand: 17.11.2017, 07:00