Der FC Schalke darf mit seinem Saisonstart zufrieden sein. Neuer Trainer, abgewanderte Vereinsikonen - da sind drei Siege aus den ersten vier Spielen aller Ehren wert. Trainer Domenico Tedesco kommentiert die Lage sachlich: "Wenn wir ein Spiel gewinnen, ist nicht automatisch alles gut. Und wenn wir ein Spiel verlieren, ist das nicht automatisch schlecht."

Gefragt danach, was seine Mannschaft denn spitzenspielwürdig beherrsche, führte Tedesco auf der Pressekonferenz vor dem Spiel das Defensivverhalten ins Feld. "Auch in schlechteren Phasen wissen wir, wie wir einen Doppelpass oder ein Hinterlaufen verteidigen. Das tut uns gut, weil wir dann in Ballgewinne kommen." In vier Partien hat Schalke erst drei Gegentore kassiert.

Die Bayern werden den Schalker Defensivverbund einem Härtetest unterziehen. "Die absolute Stärke der Bayern ist das Flügelspiel", sagt Tedesco. "Um das zu verteidigen, kannst du dir nicht erlauben, den Flügel einzeln zu besetzen, musst eigentlich doppeln oder trippeln. Dann bekommst du im Zentrum ein numerisches Problem. Wenn du das in den Griff bekommst, hast du schon einmal einen großen Punkt."

Bayern wieder souverän?

In der vergangenen Saison hatten die Bayern nach dem letzten Spieltag 39 Punkte mehr auf dem Konto als die Schalker. Derzeit erscheinen die Unterschiede deutlich geringer. Beim jüngsten 4:0 gegen Mainz ließen die Münchner ihre in den vergangenen Jahren erarbeitete Souveränität zwar mal wieder aufblitzen. Aber es braucht schon mehrere überzeugende Auftritte nacheinander, um die Diskussionen um die sportliche Lage beim FC Bayern verstummen zu lassen.

14 Pflichtspiele lang hat der FC Bayern nicht mehr gegen Schalke verloren, dabei nur dreimal Remis gespielt. Es sind solche Zahlen, an denen sich Trainer Carlo Ancelotti und sein Team messen lassen müssen.

Robben und Neuer fallen aus

Personell hat Schalkes Tedesco wenig Sorgen, er muss lediglich Alessandro Schöpf (Rückenprobleme) ersetzen. Bayerns Ancelotti, der eine "Gute-Laune-Rotation" ankündigte, stehen David Alaba (Bänderriss im Sprunggelenk) und Juan Bernat (Syndesmoseriss) weiterhin nicht zur Verfügung. Kurzfristig ausfallen werden auch Arjen Robben (Grippe) und Manuel Neuer. Der Nationaltorhüter hat sich im geheimen Abschlusstraining erneut am linken Fuß verletzt.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Schalke 04: Fährmann - Kehrer, Naldo, Nastasic - Caligiuri, Stambouli, Oczipka - Goretzka - Harit, Konopljanka - Burgstaller

FC Bayern München: Ulreich - Kimmich, Martínez, Hummels, Rafinha - Rudy - Tolisso, Thiago - Müller, Lewandowski, Ribéry

Schiedsrichter: Fritz (Korb)

