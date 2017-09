Ausgangslage:

Er musste lange warten - und kam, sah und traf dann doch: Lucas Alario, Leverkusens neue Sturmhoffnung. Nach der Hängepartie um seine Freigabe führte sich der Argentinier gegen den Hamburger SV mit einem Tor und einer Vorlage ein. Und trug mit dazu bei, dass der Leverkusener Saisonstart einigermaßen glimpflich verlief. Allerdings: Die sieben Punkte wurden allesamt in der heimischen Arena eingefahren, auswärts steht noch die Null. Ob Alario auch auswärts treffsicher ist?

So einen wie Alario könnten sie auch auf Schalke gut gebrauchen, denn vor dem gegnerischen Tor fehlt den "Knappen" die Feinjustierung. Zuletzt gegen die Bayern und in Hoffenheim hatten die Schalker jeweils drei Großchancen, schossen jedoch ausnahmslos Fahrkarten. Auch wegen der mangelnden Chancenverwertung ist der Saisonstart schwer zu bewerten: Nach drei Siegen in den ersten vier Partien unter Domenico Tedesco schwappte schon eine kleine Euphorie-Welle durch Gelsenkirchen, nach den jüngsten Niederlagen kehrte nüchterner Realismus ein.

Stimmen:

"Leverkusen besitzt eine Mannschaft, die auf allen Positionen Spieler mit Top-Speed besitzt. Dadurch sind sie in Kontersituationen sehr gefährlich für den Gegner" , so Tedesco, der die Rheinländer "gut kennt und analysiert" hat. Dennoch sei die Werkself unberechenbar, "da sie Spielertypen besitzt, die für Überraschungsmomente sorgen. Wir müssen also konzentriert auf den Platz gehen und dies auch über 90 Minuten bleiben. Es wird eine spannende Aufgabe."