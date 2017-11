Ausgangslage:

Nach dem schönen Pokalausflug des 1. FC Köln nach Berlin (3:1) hat die Rheinländer der triste Liga-Alltag wieder eingeholt. Zuletzt ging das Derby gegen Leverkusen 1:2 verloren, die Kölner stehen nach wie vor ohne Saisonsieg und mit nur zwei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Allerdings dürfte das 5:2 gegen Borissow den Spielern neuen Mut im Abstiegskampf geben.

Video starten, abbrechen mit Escape Julian Nagelsmann: "Sind in der Lage zu gewinnen" | Sportschau | 03.11.2017 | 00:33 Min. | Verfügbar bis 03.11.2018 | Das Erste

Die TSG steckt gerade in einer Art Krise, seit vier Bundesliga-Spielen ist das Team unter Julian Nagelsmann sieglos, zudem unterlagen die Kraichgauer auch noch Werder Bremen im Pokal. Hoffenheim hat aktuell den Kontakt zur Tabellenspitze verloren, setzt aber besonders auf Top-Scorer Mark Uth, der allein schon öfter in der laufenden Saison getroffen hat, als der FC mit seinem gesamten Kader. Brisant: Uth ist gebürtiger Kölner, sollte vor dieser Saison eigentlich zu den Rheinländern wechseln, was die Hoffenheimer aber verhinderten. Aktuell ist Uth aber angeschlagen.

Der späte Ausgleich, den die Kraichgauer bei Istanbul Basaksehir unter der Woche in der Nachspielzeit in der Europa League kassiert haben, dürfte dem Team auch nicht gerade neues Selbstvertrauen verschafft haben.

Video starten, abbrechen mit Escape Peter Stöger: "In der Kabine mit Dauergrinsen" | Sportschau | 03.11.2017 | 00:41 Min. | Verfügbar bis 03.11.2018 | Das Erste

Personal:

Kölns Chef-Übungsleiter Peter Stöger ist nicht zu beneiden: Er muss weiterhin auf viele Spieler verzichten, die als Leistungsträger gelten: Jonas Hector, Marco Höger, Jhon Cordoba und Claudio Pizarro werden definitiv fehlen. Auch Sehrou Guirassy hat sich gegen Borissow eine Muskelverletzung zugezogen und droht auszufallen. Immerhin könnte Marcel Risse nach fast sechswöchiger Pause sein Comeback geben.



Auf Hoffenheimer Seite macht sich die Dreifach-Belastung der Spieler ebenfalls bereits deutlich bemerkbar: Ermin Bicakcic, Robert Zulj, Serge Gnabry und Adam Szalai sind verletzungsbedingt nicht im Kader, die Einsätze von Stefan Posch, Mark Uth und Kevin Vogt fraglich.

Video starten, abbrechen mit Escape FC-Coach Stöger zu Sieg in der Europa League: "Tut uns gut" | Morgenmagazin | 03.11.2017 | 03:21 Min. | Verfügbar bis 03.11.2018 | Das Erste

Sonstiges:

Köln verlor nur eins der jüngsten elf Bundesliga-Spiele gegen Hoffenheim, vergangene Saison in der Hinrunde in Sinsheim deutlich mit 0:4. Im eigenen Stadion ist der FC gegen Hoffenheim seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen (3 Siege, 3 Remis). Das jüngste Aufeinandertreffen am 21. April endete nach Kerem Demirbays Treffer in der Nachspielzeit 1:1.

Die möglichen Aufstellungen:

1. FC Köln: Horn - Sörensen, Maroh, Heintz, Rausch - Lehmann, Özcan - Zoller, Bittencourt - Osako, Guirassy.

TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Nordtveit, Vogt, Hübner - Zuber, Schulz - Geiger - Demirbay, Amiri - Wagner, Kramaric.

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach).

Stand: 03.11.2017, 07:00