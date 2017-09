Ausgangslage:

Köln kommt nicht aus dem Leistungstief. In der Europa League verpassten die Rheinländer beim 0:1 gegen Roter Stern Belgrad nach einer verschlafenen ersten Halbzeit ein Erfolgserlebnis. In der Bundesliga konnte der FC zuletzt zwar mit dem 0:0 in Hannover erstmals die Defensive dicht halten und einen Punkt holen. Aber im Angriff ist Köln an Harmlosigkeit kaum zu überbieten. Neuzugang Jhon Cordoba hat keinen seiner 24 Torschussversuche im Netz unterbringen können. Ein Tor in sechs Bundesligaspielen steht für den Vorjahresfünften zu Buche.

Deshalb sieht es so aus, als würde Sportdirektor Jörg Schmadtke kurz vor dem Bundesliga-Wochenende noch einmal handeln und den vertragslosen Routinier Claudia Pizarro unter Vertrag nehmen. Seine Torquote: 191 Treffer in 430 Bundesliga-Spielen.

Auch bei Leipzig wird es im Angriff dünner. Nach dem 0:2 bei Besiktas Istanbul in der Champions League hatten Timo Werner und Jean-Kevin Augustin gesundheitliche Probleme. Vor allem aber war erstaunlich, wie sich die jungen Europacup-Debütanten von der Atmosphäre in Istanbul beeindrucken ließen. Auch in der Bundesliga "fremdelten" die Sachsen zuletzt. Von drei Auswärtsspielen gingen zwei verloren.

Personal:

Definitiv nicht dabei sein wird auf Seiten von RB Mittelfeldmann Naby Keita wegen Rotsperre. Zuletzt angeschlagen waren Timo Werner, der in der Champions League Probleme mit dem Kreislauf hatte, sowie sein Offensivkollege Jean-Kevin Augustin.

Bei den Kölnern fehlen weiterhin die eminent wichtigen Jonas Hector und Marcel Risse. Außerdem ist Artjoms Rudnevs nicht dabei.

Mögliche Aufstellungen:

1. FC Köln: T. Horn - Sörensen, Maroh, Heintz - Klünter, Rausch - Özcan, Lehmann - Osako, Bittencourt - Cordoba



RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Upamecano, Bernardo - Kampl, Demme - Sabitzer, Forsberg - Werner, Poulsen



Schiedsrichter: Zwayer (Berlin)

Sonstiges:

Gegen fast alle aktuellen Bundesligisten hat der 1. FC Köln schon einen Sieg eingefahren - nur gegen Leipzig noch nicht. Vergangene Saison reichte es für den FC nach einem 1:3 auswärts zu Hause zum einem 1:1.

Stand: 29.09.2017, 11:29