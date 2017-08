Ein Sieg im Bundesliga-Auftaktspiel ist für gewöhnlich eine tolle Sache. Vor allem beim HSV hätte der Drei-Punkte-Start gegen Augsburg nach dem blamablen Pokal-Aus gegen Osnabrück für etwas Harmonie sorgen können.

Von Ruhe und Zuversicht kann an der Elbe aber keine Rede sein. Das liegt zum einen an Nicolai Müller. Der Außenstürmer hatte sich bei seinem Torjubel zur 1:0-Führung eine schwere Kreuzbandverletzung zugezogen und wird dem HSV in den kommenden Monaten nicht zur Verfügung stehen. Zum anderen war der Hamburger Auftritt gegen Augsburg spielerisch mau. Einzig die drei Punkte dürften die Verantwortlichen zufrieden gestellt haben.

HSV sieht sich auf Transfermarkt um

Aufgrund der Müller-Verletzung könnte der HSV noch einmal auf dem Transfermarkt akitv werden. "Ich will das nicht ausschließen, das ist offen" , sagte der Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen (68) dem SID. Als möglicher Ersatz wird Sinan Gümüs von Galatasaray Istanbul gehandelt. Der Deutsch-Türke erzielte in der vergangenen Süper-Lig-Saison sieben Tore und legte zwei weitere Treffer auf.

Europa-League-Auslosung vor Kölner Heimauftakt

HSV -Gegner Köln verpatzte seinen Saisonstart dagegen. Der FC verlor das Rhein-Derby bei Borussia Mönchengladbach mit 0:1 und will diese Scharte beim ersten Heimspiel der Saison auswetzen. Auf die Kölner Anhänger warten vor dem Freitagsspiel noch zwei weitere Höhepunkte. Zum einen findet die Auslosung zur Europa-League-Gruppenphase statt. Natürlich hoffen die FC -Fans auf den ein oder anderen großen Namen. Unter anderem befinden sich der FC Arsenal London und Lazio Rom als potenzielle Gegner im Lostopf.

Drei Stunden vor Anpfiff wird dann auch noch um göttlichen Beistand gebeten. Die Kölner feiern bereits zum vierten Mal ihren Fan-Gottesdienst im Dom. Wie offen sich die Kölner dabei präsentieren, erklärt Stadtdechant Robert Kleine mit einem Augenzwinkern: "Wir freuen uns auf alle, die mitbeten und mitfeiern möchten, egal ob katholisch oder evangelisch, FC- oder HSV-Fans. Unsere Domschweizer heißen selbst Bayern-Fans herzlich willkommen."

Hector feiert Jubiläumsspiel

Und noch etwas gibt es zu feiern. Kölns Jonas Hector steht vor seinem 100. Bundesliga-Spiel. Der Stammspieler der deutschen Nationalmannschaft legte eine heutzutage sehr außergewöhnliche Karriere hin und startete vom SV Auersmacher über Kölns U23 bis in die Landesauswahl durch. Auch ohne Schulung in einem Nachwuchsleistungszentrum hält Hector auf jedem Niveau mit, verpasste bei der EM 2016 keine Minute und wurde gegen Italien zum Elfmeterhelden.

Hector spielt meist gut und nie wirklich schlecht, das weiß auch Peter Stöger. In den gut vier Jahren unter Stöger bestritt Hector 132 von 137 Punktspielen von Beginn an, darunter 99 von 103 Bundesliga-Partien.

