Es ist die erste handfeste Krise, die Peter Stöger in seinen mehr als vier Jahren als Trainer beim 1. FC Köln erlebt. Sein Umgang damit ist seiner Mentalität entsprechend unaufgeregt. "Momentan sind unsere Leistungen durchschnittlich, unsere Qualität wird nicht abgerufen. Dass man dann in einen Bereich rutschen kann, den andere Klubs mit einem ganz anderen Stellenwert auch schon gehabt habe, ist keine Überraschung."

Die ersten vier Bundesligaspiele hat der FC allesamt verloren, die jüngsten in Augsburg (0:3) und Dortmund (0:5) sogar alarmierend deutlich. Weil der FC nach dem missratenen Videobeweis beim BVB auf einen Protest gegen die Spielwertung verzichtet, ist der 18. Tabellenplatz mit einem Torverhältnis von 1:12 besiegelt. Ähnlich schwache Spiele habe der FC auch in der Vergangenheit gezeigt, sagt Stöger. "Aber nicht am Stück und nicht in der Länge. Das ist etwas Neues, noch dazu stehst du von Beginn an unten drin."

Kölns Stöger: "Werde die Spieler solange schützen, wie ich kann"

Heimstark gegen Frankfurt

Für ein Erfolgserlebnis bietet sich ein Heimspiel gegen Frankfurt bestens an. Zuletzt hat der FC 1994 zu Hause gegen die Eintracht verloren, seitdem acht Siege und drei Remis eingefahren. Und: Auf das Kalenderjahr 2017 gerechnet ist die Eintracht das schwächste Team der Liga mit nur 17 Punkten aus 22 Spielen.

Aktuell steht die Eintracht mit vier Punkten besser da als der FC, hat auswärts noch gar kein Tor kassiert (0:0 in Freiburg, 1:0 in Mönchengladbach). Allerdings ist offensiv noch Luft nach oben: Aus dem Spiel heraus hat Frankfurt noch gar nicht getroffen, beide Saisontreffer resultierten aus Standardsituationen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Köln: Timo Horn - Klünter, Mere, Heintz, Jannes Horn - Lehmann, Höger - Osako - Risse, Bittencourt - Cordoba.

Frankfurt: Hradecky - Salcedo, Hasebe, Abraham - Chandler, Fernandes, Willems - Gacinovic, Rebic - Boateng, Haller

Schiedsrichter: Petersen (Stuttgart)

Livestream - der 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga, Teil 2

Stand: 20.09.2017, 07:55