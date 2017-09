In Köln sind sie in diesen Tagen hin und her gerissen. Zum einen ärgert sich der FC über den schlechten Saisonstart, zum anderen ist die Vorfreude auf das erste Europapokalspiel seit 25 Jahren riesig. Kommende Woche treffen die Rheinländer in London auf den FC Arsenal.

Noch kein Sieg in Augsburg

Zuvor steht aber die lästige Partie beim FC Augsburg an. Da hat Köln noch kein Bundesligaspiel gewonnen. Bei vier Versuchen gab es zwei Niederlagen und zwei Unentschieden. Köln ist gut beraten, das jetzt zu ändern. Denn den Saisonstart hat das Team verbockt und steht noch ohne Punkt da.

"Ganz wichtiges Spiel"

Mit den Gedanken schon in London zu sein, kann sich das Team von Trainer Peter Stöger also nicht erlauben. Der glaubt auch nicht, dass das so ist. "Die Meisterschaft hat oberste Priorität. Für uns ist das Spiel in Augsburg nicht nur irgendein Bundesligaspiel, sondern ein ganz wichtiges", sagt er.

Baum fordert einen Heimsieg im zweiten Anlauf

Das sehen sie in Augsburg auch so. Nach dem 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach soll jetzt der erste Sieg her. "Wir werden versuchen, die drei Punkte hier zu behalten", sagt Trainer Manuel Baum.

