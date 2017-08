Für die Augsburger wird es beim Gastspiel der Gladbacher kein Wiedersehen mit Ex-Spieler Raul Bobadilla geben. "Dem FCA war es sehr wichtig, dass ihr früherer Publikumsliebling nicht im ersten Heimspiel gegen sie aufläuft. Wir haben diesem Wunsch entsprochen" , sagte Borussias Sportdirektor Max Eberl auf der Homepage der "Fohlen".

Der bullige Stürmer Bobadilla hatte kurz vor dem Saisonstart einen Zweijahresvertrag in Gladbach unterschrieben. Neu ist eine solche Nicht-Auflauf-Klausel bei Bundesliga-Transfers übrigens nicht. So hatte Bayer Leverkusen 2001 beim Wechsel Paulo Rinks zum 1. FC Nürnberg ebenfalls einen Passus vereinbart. Der Angreifer durfte kurz nach dem Wechsel nicht in der BayArena auflaufen.

Gladbach nach Derby-Sieg mit Selbstvertrauen

Doch auch ohne Bobadilla dürfen sich die Gladbacher in Augsburg einiges ausrechnen. Der starke Derby-Auftritt gegen den 1. FC Köln (1:0) lieferte einen ersten Anhaltspunkt, dass das Gladbacher Formbarometer derzeit nach oben ausschlägt. Die Gladbacher feuerten am ersten Spieltag die meisten Torschüsse ab, mit Nico Elvedi sorgte aber ausgerechnet ein Verteidiger für den einzigenTreffer der Partie. "Wenn die Verteidiger bis in den Strafraum vorlaufen, ist man etwas überrascht. Ich kannte das von meiner Spielweise nicht" , witzelte Eberl nach der Begegnung. Saisonübergreifend ist die Mannschaft von Dieter Hecking bereits seit fünf Spielen ungeschlagen - das ist die längste Serie in der kurzen Ära des Coachs bei den Borussen.

Augsburg bisher ohne Pflichtspielsieg

Von einem ausschlagenden Formbarometer kann auch in Augsburg die Rede sein. Allerdings im negativen Sinn. Denn der FCA ist als einziges Team der 1. Bundesliga noch ohne Pflichtspielsieg in der Saison 2017/2018. Auf die Pokalpleite gegen Drittligist Magdeburg folgte ein blutleerer Auftritt gegen den HSV, der mit 0:1 verloren ging. Es war bereits die sechste Augsburger Auftaktniederlage in Folge.

Vor zwei Jahren hatte die Augsburger schon das gleiche Schicksal ereilt. Auch damals verlor der FCA im Pokal gegen Magdeburg (0:1) und den Liga-Einstand gegen Hoffenheim (0:2). Am Ende der Saison feierte Augsburg mit Rang fünf allerdings die beste Saison der Vereinsgeschichte.

Stand: 25.08.2017, 08:00