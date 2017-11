Ausgangslage:

Erstmals unter Heiko Herrlich schaffte Bayer zwei Bundesliga-Siege in Folge. Nachdem sich Leverkusen in der Vorwoche erstmals in die obere Tabellenhälfte geschoben hatte, kletterte man nach dem Derby-Sieg gegen Köln erneut einen Rang nach oben. Champions-League-Rang vier ist nur noch drei Punkte entfernt.

Auch der FC Augsburg ist sehr gut drauf. Das souveräne 3:0 in Bremen sorgte dafür, dass die Augsburger punktgleich mit den Leverkusenern sind. Von Abstiegskampf spricht man beim FCA längst nicht mehr. Allerdings auch nicht mehr von Heimstärke - schließlich hat Augsburg die vergangenen beiden Heimspiele verloren.

Personal:

Augsburg muss auf Martin Hinteregger, Georg Teigl und Sergio Cordova verzichten, Konstantinos Stafylidis wird möglicherweise nicht fit. Unklar ist der Einsatz von Torjäger Alfred Finnbogason. Den 28 Jahre alte Isländer plagen Adduktorenprobleme. Finnbogason, der bereits fünf Saisontore erzielt hat, werde am Freitag zwar wieder ins Training einsteigen, sagte Trainer Manuel Baum, "wir wollen bei ihm aber kein Risiko eingehen". Fraglich ist auch der Einsatz von Jan Moravek. Der Mittelfeldspieler sei "leicht angeschlagen. Für das Spiel wird es aber knapp".

Für Leverkusen kann Tin Jedvaj noch nicht auflaufen, ob Heiko Herrlich auf Lars Bender zurückgreifen kann, ist noch nicht sicher.

Sonstiges:

Augsburg gewann noch nie ein Bundesliga-Spiel gegen Leverkusen. Der FCA holte gegen Bayer nur vier der 36 möglichen Punkte. Gegen jedes andere Team, auf das der FCA mehr als zweimal traf, gelang zumindest ein Sieg. Im vorletzten Heimspiel gegen Leverkusen gab Augsburg sogar eine 3:0-Führung aus der Hand.

FC Augsburg: Hitz - Opare, Danso, Gouweleeuw, Max - Khedira, Baier - Heller, Gregoritsch, Caiuby - Finnbogason.

Bayer 04 Leverkusen: Leno - Henrichs, Tah, Bender, Wendell - Aranguiz, Kohr - Bailey, Brandt - Alario, Volland.

Schiedsrichter: Christian Dingert (Lebecksmühle).

Stand: 03.11.2017, 07:00