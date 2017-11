Ausgangslage:

Beim SV Werder steht ein neuer Mann an der Seitenlinie, nachdem am Montag Trainer Alexander Nouri entlassen worden war. Übergangsweise macht U23-Coach Florian Kohfeldt den schwierigen Job. Es gilt, eine ganz üble Serie zu begradigen: Bremen ist erstmals in seiner Bundesliga-Historie an den ersten zehn Spieltagen einer Saison sieglos geblieben.

Eintracht Frankfurt ist derweil seit vier Bundesliga-Spielen ungeschlagen. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sich die Eintracht nach der sehr schwachen Rückrunde in der neuen Saison wieder gefangen hat.

Personal:

Nach der Rückkehr von Max Kruse kann der neue Trainer gleich fast aus dem Vollen schöpfen. Nur Angreifer Justin Eilers fehlt nach wie vor wegen eines Kreuzbandrisses.

Die Frankfurter haben derweil nach wie vor ein gut gefülltes Lazarett. Den Hessen fehlen Timothy Chandler (Meniskusriss), Danny da Costa (Sehnenanriss), Yanni Regäsel (muskuläre Probleme/fraglich), Omar Mascarell (AchillessehnenOP), Marco Fabian (Lendenwirbel-Probleme) Alex Meier (OP am Knöchel). Kovac kann allerdings auf seinen japanischen Nationalspieler zurückgreifen. Makoto Hasebe hat seine Knieprobleme auskuriert und soll wieder die zentrale Position in der Dreier-Abwehrkette übernehmen.

Stimmen:

Werder Bremens neuer Trainer Florian Kohfeldt: "Das ist mit Sicherheit eine neue Situation, aber keine Situation, vor der ich in irgendeiner Form Angst habe. Respekt vor der Situation ja. Aber keine Angst, weil ich der absoluten Überzeugung bin, dass ich die Fähigkeiten habe, die Mannschaft gut auf das Spiel am Freitag vorzubereiten."

"Ich erwarte sie kompakt und gut verteidigend, in abwartender Konterstellung", sagte Kovac und meinte: "Das Spiel wird nicht so leicht, wie es sich der ein oder andere aufgrund der Tabellensituation vorstellt." Und fügte hinzu: "Es ist immer schwer, solche Mannschaften einzuschätzen. Man weiß nie: Was wird der neue Trainer ändern? Wie wird er spielen lassen? Welches System schwebt ihm vor?"