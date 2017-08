Für den VfL Wolfsburg ist der hintere Tabellenplatz nach der Auftaktniederlage gegen Dortmund nichts Neues - aber angesichts des Kaders nach wie vor natürlich inakzeptabel. In der vergangenen Saison endete das anhaltende Desaster auf dem Relegationsplatz. Das soll nicht mehr passsieren.

In der Abwehr soll nun ein Neuzugang helfen. Wolfsburg lieh unter der Woche Abwehrspieler Marcel Tisserand vom FC Ingolstadt aus. Die Niedersachsen reagierten damit auf das Verletzungspech in der Abwehr. Neben Innenverteidiger Jeffrey Bruma, der nach einer Knie-Operation noch nicht wieder fit ist, fällt auch 17-Millionen-Euro-Zugang John Anthony Brooks etwa drei Monate aus. In der vergangenen Saison bestritt Tisserand 28 Erstligapartien für Ingolstadt.

Arnold auf dem Abstellgleis

Ebenfalls nicht so rosig ist die Situation für Maximilian Arnold. Bei der U21-EM glänzte er noch als Kapitän. Gegen Dortmund spielte er nur 21 Joker-Minuten. Beim Pokalerfolg in Norderstedt saß er sogar 90 Minuten auf der Bank, und auch am Ende der Vorsaison vertraute Trainer Andries Jonker nicht auf Arnold, er setzte ihn im „Endspiel“ in Hamburg und in den Relegationsspielen gegen Braunschweig zunächst auf die Ersatzbank. Bei wenigen Spielern ist die Identifikation mit dem VfL allerdings so stark ausgeprägt wie bei Arnold, der seit 2009 im Verein ist.

Frankfurt mit bekannten Sorgen

Auch Frankfurt klagt über altbekannte Probleme. Die Eintracht startete mit einem torlosen Remis in Freiburg in die neue Saison. Wieder mal also ohne Treffer, schon in der verangenen Spielzeit gelangen den Hessen nur 36 Tore.

Frankfurt startete gegen Freiburg übrigens mit elf Ausländern in der Startformation – ein Novum in der Vereinsgeschichte; das hatte es davor nur einige Mal bei Energie Cottbus (2001) und beim 1. FC Köln (2009) gegeben. Niko Kovac war damit nach den Trainer-Legenden Eduard Geyer und Christoph Daum erst der dritte Bundesliga-Trainer, der eine Bundesliga-Elf ohne Deutsche auf den Rasen schickte.

