Ausgangslage:

Schluss mit der Doppelnull - eine Serie wird in jedem Fall reißen: Die Frankfurter Eintracht hat die ersten beiden Heimspiele der Saison gegen Wolfsburg und Augsburg verloren, der VfB Stuttgart hat alle drei Auswärtsspiele verloren. Ein Torfestival ist aber nicht zu erwarten: Frankfurt schoss bislang vier und der VfB drei Tore. Der Fokus liegt bei beiden eindeutig auf der Defensive, sowohl Niko Kovac als auch Hannes Wolf setzen auf eine Dreier- beziehungsweise Fünferkette.

Immerhin sind beide Teams fast schon beängstigend effizient: Frankfurt holte mit vier Toren sieben Punkte, Stuttgart mit dreien ebenfalls. Viel mehr geht nicht.

Stimmen:

VfB-Trainer Wolf äußerte sich zum noch torlosen Stürmer Simon Terodde: "Es ist nicht so, dass eine Persönlichkeit wie Simon daran zerbricht, dass er sechs Spiele keine Tore erzielt hat. Es wird ihn ärgern, aber er stellt sich in den Dienst der Mannschaft, das ist mindestens genau so wichtig. Wir haben klar das Ziel, etwas holen zu können."

Personal:

Die Gäste müssen weiterhin auf ihren Kapitän Christian Gentner verzichten, der unter der Woche zum zweiten Mal am Kopf operiert wurde. Gentner war vor rund zwei Wochen beim 1:0 gegen den VfL Wolfsburg von Gäste-Torhüter Koen Casteels mit dem Knie schwer am Kopf getroffen worden. Dafür kann der VfB wieder auf Chadrac Akolo zurückgreifen. "Er hat voll trainiert, alle Spielformen gemacht, ist gesund" , sagte Wolf. Auch Stürmer Daniel Ginczek könnte in Frankfurt erstmals in dieser Saison von Beginn an spielen. Außerdem ist Anto Grgic ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Etwas Geduld benötigt noch Emiliano Insua nach einer Risswunde.

Bei Frankfurt fehlen nach wie vor eine ganze Menge Stammkräfte verletzt: Marco Fabian, Alex Meier, Danny da Costa, Omar Mascarell und Gelson Fernandes werden auch gegen Stuttgart nicht mitmachen können.

Mögliche Aufstellungen:

Eintracht Frankfurt: Hradecky - Chandler, Abraham, Falette, Willems - Boateng, Hasebe - Gacinovic, Rebic - Jovic, Haller



VfB Stuttgart: Zieler - Baumgartl, Badstuber, Kaminski - Beck, Aogo - Ascacibar, Pavard - Akolo, Donis - Terodde



Schiedsrichter: Brych (München)

Sonstiges:

Den letzten "Dreier" in der Fremde holten die Schwaben am 6. Februar 2016 – damals gewannen sie mit 4:2 in Frankfurt. Die Partie hatte alles, was das Fußballherz höher schlagen lässt: Es fielen sechs Tore, es gab zwei Platzverweise und einen Strafstoß. Vielleicht ein gutes Omen für das aktuelle Aufeinandertreffen.

Stand: 29.09.2017, 07:55