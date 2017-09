Regelmäßigen Torjubel gibt es in Spielen mit Frankfurter Beteiligung auch in diesem Jahr nicht. Die Bilanz bisher: drei Partien, 1:1 Tore. Das war schon in der vergangenen Saison so. In zwölf der 34 Eintracht-Spiele fiel jeweils nur ein Tor oder nicht mal das.

Zusammenfassend kann man auch sagen: Die Abwehr der Eintracht ist so gut wie der Angriff harmlos ist. Allerdings punktet die Eintracht damit auch regelmäßig - am vergangenen Wochenende etwa bei Borussia Mönchengladbach (1:0).