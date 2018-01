Ausgangslage:

Borussia Dortmund hat seine langanhaltende Ergebniskrise zum Ende der Hinrunde beendet und kann die Versäumnisse des Herbstes mit einem Sieg gegen Wolfsburg weiter ausbügeln. Zuletzt gewann der BVB gegen Hoffenheim (2:1) und in Mainz (2:0). Nur das Ausscheiden im DFB-Pokal gegen die Bayern trübte die ansonsten gute Bilanz von Neu-Trainer Peter Stöger.

Der Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (v.) netzt gegen Wolfsburg ein

Auch der VfL Wolfsburg hat eine interessante Bilanz - zehnmal spielten die Niedersachsen in der Hinrunde remis. Das klingt nach Eichhörnchen, die Ausbeute ist allerdings eine ziemlich magere. Mit 19 Zählern steht der VfL in der Tabelle auf Platz 12 und damit wieder einmal sehr weit von den eigenen Ansprüchen entfernt. Zum Schluss der Hinrunde ermöglichten die Wölfe dann sogar dem 1. FC Köln den ersten Sieg.

Personal:

Mit Mario Gomez verließ nun auch noch ein namhafter Spieler den VfL Wolfsburg - Gomez geht lieber für weniger Geld für den VfB Stuttgart auf Torejagd. Rückkehrer Josip Brekalo und Neuzugang Renato Steffen sollen besonders die offensiven Flügelpositionen verstärken. Jeffrey Bruma wird den Rückrundenstart dagegen wohl verpassen. Der niederländische Innenverteidiger brach am Mittwoch das Training ab. Unwahrscheinlich ist auch der Einsatz von John Anthony Brooks. Der US-Innenverteidiger fehlt bereits länger. Sicher ausfallen werden Ignacio Camacho und Jakub Blaszczykowski.

Beim BVB steht Nationalspieler Mario Götze vor einem Comeback. "Mir geht's gut. Ich bin in dem Zustand, um spielen zu können" , sagte Götze. So weit ist Marco Reus noch nicht, nach seinem Kreuzbandriss hofft Trainer Stöger auf eine Rückkehr im Februar. "Bis jetzt" , betonte der 28-Jährige Reus, "läuft alles nach Plan" . Er hoffe, in den nächsten zwei Wochen das Pensum steigern und ins Mannschaftstraining einsteigen zu können.

Dennoch bleibt Dortmund das Verletzungspech treu. Nach Kapitän Marcel Schmelzer (Wade) droht in Raphael Guerreiro ein weiterer Außenverteidiger auszufallen. Der portugiesische Europameister zog sich eine Oberschenkelverletzung zu. Genauso sind Sebastian Rode und Maximilian Philipp nach ihren Verletzungen noch keine Optionen.

Stimmen:

BVB-Sportdirektor Michael Zorc sieht sein Team auf einem guten Weg, auch wegen Peter Stöger. "Er hat in relativ kurzer Zeit einen Stimmungsumschwung bewirkt - im Umfeld, bei den Medien. Auch innerbetrieblich ist die Stimmung deutlich aufgehellt" , sagte Zorc. "Wir erachten den Kader als stark genug, um unser primäres Saisonziel - die direkte Qualifikation für die Champions League - zu erreichen. " Kapitän Marcel Schmelzer ermahnte Mannschaftskollege Pierre-Emerick Aubameyang, der in letzter Zeit immer wieder durch Eskapaden Unruhe in das Dortmunder Umfeld brachte: "Es sind für uns so kleine Störfeuer, die einfach, wenn man sie nicht löscht und darüber spricht, zu einem Riesenbrand werden."

VfL-Cheftrainer Martin Schmidt ist von Neuzugang Renato Steffen angetan: "Er kennt den deutschen Fußball. Das ist wichtig. Er passt gut hierher. Er weiß, wie eine Seite zu verteidigen und auch offensiv zu bespielen ist. Renato hat im Training schon gezeigt, dass er einen guten Fuß hat."

Sonstiges:

Ein Magen-Darm-Virus während des Trainingslagers in Marbella verhinderte den Einsatz des kompletten Torhüter-Trios Roman Bürki, Roman Weidenfeller und Dominik Reimann im letzten Testspiel gegen den belgischen Verein Zulte Waregem. Daraufhin ließ der BVB die beiden Nachwuchstorhüter Eike Bansen und Jan Reckert für das Spiel aus Deutschland einfliegen.

Mögliche Aufstellungen:

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan - Götze, Weigl, Kagawa - Yarmolenko, Aubameyang, Pulisic

VfL Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Bruma, Uduokhai, Tisserand - Guilavogui, Arnold - Gerhardt, Didavi, Malli - Origi

Schiedsrichter: Tobias Stieler

Stand: 12.01.2018, 08:00