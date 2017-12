Ausgangslage:

Seine erste Hürde hat Peter Stöger in Dortmund schon genommen: Er hat beim 2:0 in Mainz die Durststrecke von acht sieglosen Spielen beendet, gleich im ersten Versuch. Jetzt steht er vor seinem ersten Heimspiel, hatte erneut kaum Möglichkeiten im Training. Gewinnt er jetzt gegen Hoffenheim und vielleicht sogar am Mittwoch im Pokal bei den Bayern, dann wird die Diskussion um eine langfristige Lösung auf dem Dortmunder Trainerstuhl wohl neu aufgerollt.

Auf der Gäste-Trainerbank wird jener Mann sitzen, der als neuer Dortmunder Trainer ab Sommer 2018 gilt: Julian Nagelsmann. Er selbst beteiligt sich an den Spekulationen nicht, hat ohnehin aktuell genug zu tun. Die Hoffenheimer liegen auf Rang fünf immer noch einen Platz und einen Punkt vor den Dortmundern. Doch das Rennen um die Europapokalplätze ist so eng: Bis zu Platz neun (FC Augsburg) sind es nur drei Punkte.

Personal:

Bei Hoffenheim fehlt Dennis Geiger nach seiner fünften Gelben Karte. Sandro Wagners Einsatz steht auf der Kippe, der Stürmer hatte zuletzt Adduktorenprobleme.

Bei Dortmund ist die Liste der fehlenden Spieler etwas länger. Es stehen drauf: Marco Reus, Lukasz Piszczek, Erik Durm, Gonzalo Castro, Sebastian Rode, Mario Götze, Maximilian Philipp und André Schürrle.

Stimmen: Peter Stöger geht voller Vorfreude in sein erstes Heimspiel als Trainer von Borussia Dortmund. "Ich habe schon mit Köln gemerkt, dass es hier in diesem Stadion etwas Besonderes ist. Ich freue mich wirklich darauf" , sagte der Österreicher. "Die Stimmung in der Mannschaft ist ein wenig gelöster. Das hat aber weniger mit mir zu tun, sondern mit dem Erfolgserlebnis" , sagte er. Der erste BVB-Ligasieg seit zweieinhalb Monaten habe der Mannschaft "ein positives Gefühl" gegeben.

Nagelsmann ist weiter schwer genervt von den Gerüchten um seine Person. "Erstmal ist es wichtig, was ich anzieh' - damit es da keine Gerüchte gibt. Da heißt es: Augen auf bei der Outfitwahl!" , sagte der umworbene Trainer. Als er im Frühjahr in roter Jacke in der Münchner Arena saß und den FC Bayern im Pokalspiel gegen Dortmund beobachtete, da kochten die Gerüchte um eine mögliche Zukunft bei den Münchnern so richtig hoch.

Sonstiges:

Dass Nagelsmann als Kandidat auf den Trainerposten in Dortmund gilt, kann nicht an den direkten Duellen liegen. Denn gegen den BVB hat Nagelsmann noch nie gewonnen. Bei drei Versuchen holte er mit Hoffenheim nur einen Punkt.

Mögliche Aufstellungen:



Borussia Dortmund: Bürki - Sokratis, Subotic, Schmelzer - Bartra, Weigl, Sahin, Guerreiro - Pulisic, Aubameyang, Yarmolenko



TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Vogt, Hübner - Kaderabek, Nico Schulz - Grillitsch - Demirbay, Amiri - Uth, Gnabry



Schiedsrichter:

Stand: 15.12.2017, 09:00