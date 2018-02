Ausgangslage:

Es ist Ruhe eingekehrt in Dortmund. Seit dem Abschied von Aubameyang und dem lange ersehnten ersten Rückrunden-Sieg in Köln scheint man sich beim BVB wieder auf das Wesentliche konzentrieren zu können - den Fußball. Zu verdanken haben sie das vor allem einem Mann: Michy Batshuayi. Der Neuzugang aus Chelsea sorgte mit seiner Galavorstellung (zwei Tore, ein Assist) gegen den Tabellenletzten dafür, dass die Dortmunder wieder auf Kurs Champions League sind.

Um diese hohen eigenen Ansprüche zu untermauern, ist ein Sieg gegen den Hamburger SV Pflicht. Die Gäste sind zwar unter Neu-Trainer Bernd Hollerbach ebenfalls noch unbesiegt (zuletzt gab es ein 1:1 gegen Hannover), warten aber seit Ende November auf einen Dreier in der Bundesliga. Die Luft beim Tabellenvorletzten wird immer dünner.

Personal:

Das Wichtigste aus BVB -Sicht vorweg: Marco Reus scheint bereit, sein Comeback geben. Der 28-Jährige könnte nach wochenlangem und behutsamem Aufbau wieder im Kader stehen - erstmals seit Mai 2017. Auch Maximilian Philipp ist wieder im Training. Definitiv fehlen werden dagegen Marcel Schmelzer (Rückenverletzung), Erik Durm (Sprunggelenksverletzung), Sebastian Rode (Stressreaktion des Knochens), Mario Götze (Rückenprobleme), Jadon Sancho (Bänderverletzung) und Andrej Jarmolenko (Fußverletzung).

Der Hamburger SV muss auf Abwehrchef Kyriakos Papadopoulos verzichten, der gegen Hannover die Gelb-Rote Karte sah. Bjarne Thoelke hat noch immer Trainingsrückstand und auch Gideon Jung (Rückenprobleme) und Sven Schipplock (Krankheit) können nicht dabei sein. Dazu kommt der Ausfall des Langzeitverletzten Nicolai Müller (Knieverletzung).

Stimmen:

Eines der großen Themen beim BVB vor dem Duell mit dem HSV war natürlich das mögliche Comeback von Reus. BVB -Coach Peter Stöger will vorab aber nicht zu viel versprechen. "Wir werden das in Absprache mit der medizinischen Abteilung und natürlich auch ihm selbst entscheiden" , so Stöger: "Er muss das Signal geben und kennt seinen Körper am besten."

Sonstiges:

Beide Mannschaften dürften vor dem anstehenden Duell sehr gerne in Erinnerungen an die Ausgangslage vor dem Hinspiel schwelgen. Damals stand der BVB unangefochten an der Tabellenspitze und der Hamburger SV mit zwei Siegen aus vier Spielen auf Rang acht.

Trotz komplett anderer Vorzeichen spricht vieles dafür, dass sich eine Statistik trotzdem fortsetzt: Kein Duell in der Bundesliga-Historie ist so torreich wie dieses. In 101 Spielen zwischen dem BVB und dem HSV fielen 361 Treffer. Die Borussia erzielte gegen die Hamburger klar mehr Tore (182) als gegen jede andere Mannschaft.

Mögliche Aufstellungen:

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan - Weigl - Kagawa, Sahin - Pulisic, Batshuayi, Schürrle



Hamburger SV: Mathenia - Sakai, Jung, van Drongelen - Diekmeier, Ekdal, Walace, Douglas Santos - Hunt - Wood, Kostic



Schiedsrichter: Fritz (Korb)

red mit dpa und sid | Stand: 09.02.2018, 08:00