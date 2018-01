Ausgangslage:

Klar, die Bayern eilen von Sieg zu Sieg in der Liga, aber das konnte man so oder so ähnlich auf dem Schirm haben. Eher überraschend kommt die jüngste Serie des SC Freiburg: Die Elf von Christian Streich setzte ihre Erfolgsserie auch gegen Leipzig fort, schlug den Vizemeister mit 2:1 und ist nun seit sieben Partien ungeschlagen (vier Siege, drei Remis), so lange wie aktuell keine andere Mannschaft. Der Lohn: Der Vorsprung auf die Ränge 16 und 17 beträgt satte sieben bzw. acht Punkte.

Auch Gastgeber Borussia Dortmund ist 2018 noch ungeschlagen - allerdings auch sieglos. Zwei magere Unentschieden gegen die zuletzt nicht gerade als Übermannschaften aufgefallenen Wolfsburger und Berliner gab es bislang in diesem Kalenderjahr. Auch das Theater um den wechselwilligen Pierre-Emerick Aubameyang geht nicht spurlos am BVB vorüber, das lässt sich auch handfest statistisch darlegen: Mit dem Gabuner holte der BVB im Schnitt einen Punkt mehr (1,8) als ohne ihn (0,8). Was die Anzahl der Tore anbelangt, ist der Unterschied sogar noch größer: Mit Aubameyang gab es 2,5 Tore pro Partie, ohne ihn 0,8.

Personal:

Spielt er oder spielt er nicht? Auch vor der Partie gegen Freiburg ist der Einsatz von Pierre-Emerick Aubameyang möglich, aber unklar. "Er hat im Training, wie zuletzt bis zu diesem Zeitpunkt, einen guten Eindruck hinterlassen. Wenn alles so weiterläuft wie bisher, dann hat er sich für den Kader am Wochenende qualifiziert" , sagte Trainer Peter Stöger am Donnerstag. Was die BVB-Fans davon halten, steht auf einem anderen Blatt.

Freiburg muss wahrscheinlich auf seinen Stammtorwart Alexander Schwolow verzichten. Schwolow erlitt gegen RB Leipzig am vergangenen Samstag eine Oberschenkelprellung und musste ausgewechselt werden. Sein Vertreter Rafal Gikiewicz wird deshalb wohl zu seinem zweiten Bundesligaspiel kommen. Zudem sind Pascal Stenzel und Nicolas Höfler fraglich. Yoric Ravet wird wegen einer Achillessehnenreizung auf keinen Fall dabei sein.

Stimmen:

"Der SC Freiburg ist immer für Überraschungen gut. Das macht sie gefährlich gegen jeden Gegner" , sagt Stöger.

Sein Gegenüber Christian Streich stapelt tief: "Wir sind immer noch mitten im Abstiegskampf. Es ist gerade alles so gelaufen, dass wir uns glücklich schätzen können. Aber mehr nicht. Wenn wir einige Dinge am Samstag nur suboptimal ausführen, wird uns Dortmund bestrafen."

Sonstiges:

Freiburg erzielte neun seiner letzten elf Tore nach Standardsituationen. Insgesamt trafen die Breisgauer in dieser Saison zwölf Mal nach ruhenden Bällen. Vielleicht sorgen die Standards ja für den ersten Sieg in Dortmund seit beinahe siebzehn Jahren. Im Oktober 2001 sorgten Soumaila Coulibaly und der spätere Borusse Sebastian Kehl für den bislang einzigen Freiburger Bundesligaerfolg in Dortmund.

Mögliche Aufstellungen:



Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan - Götze, Weigl, Kagawa - Pulisic, Yarmolenko, Sancho



SC Freiburg: Gikiewicz - Söyüncü, Gulde, Kempf - Stenzel, Koch, Günter - Abrashi - Höler, Haberer - Petersen



Schiedsrichter: Siebert (Berlin)

Stand: 26.01.2018, 08:00