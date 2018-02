Ausgangslage:

Der BVB wurschtelt sich so durch, das schmeichelhafte Weiterkommen in der Europa League bei Atalanta Bergamo (1:1) war bezeichnend für die vergangenen Wochen - wenig Glanz, viel Ertrag. Auf dem Papier steht eine beeindruckende Pflichtspielbilanz unter Trainer Peter Stöger: Sechs Siege, vier Unentschieden, eine Niederlage. Mit der Partie in Bergamo war der Österreicher aber überhaupt nicht zufrieden. "Das war kein richtiger Männerfußball. Wir haben nach diesem Spiel viel zu besprechen." Immerhin: In der Bundesligatabelle ist der BVB wieder "Best of the rest" hinter den Bayern.

Der FCA hat von den jüngsten neun Ligaspielen nur zwei gewonnen, steht als Tabellenachter aber immer noch gut da.

Personal:

In den nächsten Tagen und Wochen erwartet der BVB einige Verletzte wieder zurück. Aber gegen Augsburg werden Shinji Kagawa, Jadon Sancho, Andrey Jarmolenko, Raphael Guerreiro, Maximilian Philipp, Sebastian Rode und Erik Durm wohl noch fehlen.

Der FCA hat keinen Kapitän mehr: Durch die Gelbsperre von Daniel Baier fehlen alle drei Spielführer, da auch Alfred Finnbogason und Jeffrey Gouweleeuw wegen Verletzung weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Wer beim BVB die Binde tragen wird, ließ Augsburgs Trainer Baum noch offen. Es gebe "mehrere Spieler, die eine Mannschaft führen können", sagte er. Kandidaten dürften Torwart Marwin Hitz, Philipp Max und Martin Hinteregger sein.

Stimmen:

Stöger äußert Verständnis für die angekündigten Fanproteste. Allerdings sieht er für sich und sein Team nach dem Europapokalspiel am Donnerstagabend auch Vorteile. "Ich bin froh, dass wir nicht am Sonntag spielen. Das gibt uns Zeit, ein bisschen mehr zu regenerieren."

Mit Blick auf die Personallage sagt Baum: "Die drei Kapitäne sind nicht dabei, das macht schon was aus. Das müssen wir jetzt als Mannschaft auffangen."

Sonstiges:

Auch das zweite Montagsspiel der Bundesligageschichte bringt viele Fans auf die Palme. Teile der Dortmunder Anhänger haben angekündigt, die Partie gegen Augsburg zu boykottieren. Bei der Montagspremiere, dem 2:1-Sieg gegen RB Leipzig, hatten die Fans von Eintracht Frankfurt mit Tennisbällen, Trillerpfeifen, Transparenten und Toilettenpapier protestiert. Martin Hintereggers Beitrag zum Thema: "Die Fans können streiken - wenn wir streiken, wäre das ein bisschen blöd", sagte Augsburgs Innenverteidiger.

Mögliche Aufstellungen:

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Schmelzer - Weigl, Castro - Reus, Götze, Schürrle - Batshuayi.

FC Augsburg: Hitz - Framberger, Danso, Hinteregger, Max - Khedira, Moravek - Heller, Koo, Caiuby - Gregoritsch.

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)

