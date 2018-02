Ausgangslage:

Zwei Unentschieden, ein Sieg und eine Niederlage: Werder Bremen und der VfL Wolfsburg weisen nach vier Spieltagen in der Rückrunde die gleiche Bilanz auf. Sogar die Tordifferenz ist identisch. Und doch gibt es einen großen Unterschied: die Gefühlslage. Werder befindet sich im Aufschwung. Von zuletzt drei guten Auftritten belohnte man sich zwar nur einmal - beim 2:1-Sieg auf Schalke - schöpfte aber auch aus dem 0:0 gegen Hertha und der 2:4-Pokalpleite in Leverkusen neuen Mut.

Beim VfL Wolfsburg dagegen hat sich im Vergleich zur Hinrunde wenig bis gar nichts verändert. Das Team spielt nur selten guten Fußball, lässt oftmals Leidenschaft vermissen und hangelt sich von Unentschieden zu Unentschieden. Das 1:1 gegen Stuttgart am vergangenen Spieltag war der eindrucksvolle Beweis dafür.

Video starten, abbrechen mit Escape Kohfeldt warnt vor Wolfsburgs Stärken | Sportschau | 10.02.2018 | 00:23 Min. | Verfügbar bis 10.02.2019 | Das Erste

Personal:

Werder schmerzt vor allem der Ausfall des Langzeitverletzten Fin Bartels (Achillessehnenverletzung), zuletzt wurde der Angreifer aber durch Aron Johannsson bestens ersetzt. Der US -Amerikaner zog sich im Pokal gegen Leverkusen eine leichte Blessur zu, sollte gegen Wolfsburg aber einsatzbereit sein. Auch Philipp Bargfrede (Fußverletzung) ist nach zwei Spielen Pause wieder fit.

Beim VfL Wolfsburg ist die Verletztenliste ebenfalls nicht lang, dafür aber mit prominenten Namen besetzt. Trainer Martin Schmidt muss auch weiterhin auf Ignacio Camacho (Knöchel- OP ), John Anthony Brooks (Knieprobleme) und Jakub Blaszczykowski (Rückenprobleme) verzichten. Gut möglich, dass Neuzugang Admir Mehmedi erstmals in der Liga von Beginn an ran darf.

Stimmen:

Nachdem Werder zuletzt gegen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte angetreten ist, sind mit Wolfsburg, Freiburg und dem HSV die nächsten Gegner Nachbarn aus dem Tabellenkeller. Deshalb schärft Trainer Florian Kohfeldt noch einmal die Sinne für "die wichtigen Spiele gegen Mannschaften aus ähnlichen Tabellenregionen. Da sollten wir unbedingt Punkte holen."

Wolfsburgs Schmidt fand klare Worte für seine Erwartungen an die Mannschaft. "Was wir nicht schaffen, ist nach vorne Effizienz zu entfachen. Wenn wir das nicht ändern, werden wir vielleicht weiterhin nicht viel verlieren, aber auch nicht gewinnen", so Schmidt

Sonstiges:

Am Sonntag ist die VfL -Welt in Ordnung: Die Wolfsburger verloren in dieser Saison kein einziges Spiel, das sonntags stattfand (zwei Siege, vier Remis). Und die Gegner konnten sich durchaus sehen lassen: Leverkusen, Hoffenheim, Hertha, Mönchengladbach, Dortmund und Hannover.

Aufällig bei beiden Teams ist die Defensivstärke. Mit 26 Gegentoren (Bremen) und 25 Gegentoren (Wolfsburg) werden beide in dieser Kategorie nur von Bayern (16) und Frankfurt (23) übertrumpft. Angesichts der Tabellenregion, in der sich beide Teams befinden, eine durchaus überraschende Statistik.

Mögliche Aufstellungen:

SV Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Bargfrede - Eggestein, Delaney - Gondorf, Junuzovic - Kruse



VfL Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Bruma, Knoche, William - Guilavogui, Arnold - Steffen, Malli, Mehmedi - Origi



Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach)

Thema in: Bundesliga am Sonntag, Dritte Programme, 11.02., ab 21.45 Uhr

red mit dpa und sid | Stand: 09.02.2018, 08:00