Ausgangslage:

Mit acht Punkten nach 13 Spieltagen steht Werder Bremen so schlecht da wie nie zuvor in seiner Bundesliga-Geschichte. Auch Neu-Trainer Florian Kohfeldt konnte da noch keine Linderung bewirken - obwohl sich die Bremer in den vergangenen zwei Spielen (4:0 gegen Hannover, 0:2 in Leipzig) stark verbessert zeigten. Dennoch steht Werder auf einem direkten Abstiegsplatz.

Für den VfB endete am vergangenen Wochenende so etwas wie ein Auswärtsfluch. Stuttgart holte beim 1:1 in Hannover seinen ersten Auswärtszähler in dieser Saison und hält sich nach wie vor im Mittelfeld der Tabelle (12. Platz, 17 Punkte).

Personal:

Bremen kann neben Zlatko Junuzovic auch wieder auf Thomas Delaney bauen. Der dänische Mittelfeldspieler fehlte in den vergangenen Tagen wegen Problemen am Zeh. Lediglich Stürmer Aron Johannsson (Knie) ist nicht dabei. "Ansonsten sind alle einsatzbereit" , sagte Kohfeldt.

Stuttgarts Verteidiger Holger Badstuber ist mit den Gedanken nicht nur beim VfB - er hofft auch noch auf die Fußball-WM in Russland. "Ich würde nicht zucken, sondern für alles bereit sein, wofür ich gebraucht werde" , sagte Badstuber der "Sportbild".

Die Personalsituation bei den Schwaben hat sich entspannt. Auf die zuletzt verletzten Anastasios Donis, Chadrac Akolo und Marcin Kaminski kann Trainer Hannes Wolf wieder zurückgreifen. Neben Stürmer Daniel Ginczek fehlt dagegen weiterhin Mittelfeldspieler Dzenis Burnic verletzungsbedingt.

Stimmen:

"Natürlich würde uns ein Sieg gut tun, aber es ist definitiv noch kein Finalspiel" , sagte Kohfeldt. Sportdirektor Frank Baumann beschrieb die Situation mit Platz 17 und nur einem Sieg aus 13 Begegnungen zwar als "prekär", sieht aber eine Trendwende: "Zuletzt hat dreimal hintereinander die Leistung gestimmt. Das macht Mut, auch in unserer schwierigen Lage."

Bremen sei "eine gute Mannschaft, defensiv sehr, sehr stabil. Wir stellen uns auf einen richtigen Fight ein" , sagte VfB-Trainer Wolf. In der Offensive verfolge Werder einen "flexiblen, spielerischen Ansatz, sie können da richtig kicken".

Sonstiges:

Beide Vereine hatten in den vergangenen Jahren traditionell massive Probleme in der Defensive. Das stellt sich in dieser Spielzeit etwas anders dar. Beide Teams mussten in 13 Partien jeweils "nur" 16 Gegentore hinnehmen - lediglich fünf Teams haben weniger Treffer kassiert.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 02.12.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 02.12.2017 | Das Erste

Stand: 01.12.2017, 08:00