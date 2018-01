Ausgangslage:

Bremen hat nach einigen Hoffnungsschimmern (2:1 gegen Dortmund) und genauso vielen Rückschlägen (2:2 gegen Mainz) die kurze Winterpause auf dem Relegationsplatz verbracht und nicht lange überlegen müssen, warum es in der Hinrunde mal wieder nicht lief.

Nur 13 Tore haben die Bremer in der ersten Halbserie erzielt. Und so lasten auf dem Star der Mannschaft große Hoffnungen - Max Kruse soll endlich mal gesund bleiben und bei der Gelegenheit auch häufig treffen.

Auch in Hoffenheim ist man nicht ganz zufrieden, wenn man auf die Tabelle blickt. Denn die TSG steht mittlerweile nur noch auf dem siebten Platz. Grund sind unter anderem einige Niederlagen zum Ende der Hinrunde - 1:2 in Dortmund, 0:2 in Hannover, 0:3 in Hamburg. Hoffenheim muss ab sofort zudem ohne seinen prominentesten Stürmer auskommen, weil Sandro Wagner lieber für den FC Bayern den Ersatzangreifer gibt, als im Kraichgau zu spielen.

Personal:

Vor allem die Ausfälle von Angreifer Fin Bartels und Mittelfeldspieler Thomas Delaney treffen die Bremer hart. "Thomas ist ein absoluter Führungsspieler. Sein Ausfall tut weh" , erklärte Werder-Trainer Florian Kohfeldt. Wegen einer Muskelverletzung in der Wade konnte der Däne in den vergangenen Tag nicht trainieren.

"Stand jetzt" , sagte Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag, fallen Nationalspieler Kerem Demirbay und U21-Europameister Nadiem Amiri aus: "Kerem ganz sicher, Nadiem zu 90 Prozent." Demirbay habe eine Verletzung der Oberschenkelmuskulatur und werde etwas länger fehlen. Amiri leidet unter einer Fußprellung. Zudem werden Dennis Geiger und Lukas Rupp von muskulären Problemen geplagt.

Stimmen:

Zum Rückrundenauftakt im eigenen Stadion fordert Bremens Linksverteidiger Ludwig Augustinsson: "Wir wollen die Spiele dominieren, ganz besonders zu Hause."

Julian Nagelsmann hat die Pokal-Niederlage gegen Bremen in der zweiten Runde noch nicht vergessen: "Wir haben noch eine kleine Rechnung offen. Ich glaube, so tief wie im Pokal werden sie wahrscheinlich nicht stehen. Sie werden auf jeden Fall emotional auftreten, aber wir wollen gewinnen."

Sonstiges:

Florian Kohfeldt (35) und Julian Nagelsmann (30) sind addiert 65 Jahre und erreichen damit zusammen nicht das Alter von Bayern-Coach Jupp Heynckes (72). Es trifft der drittjüngste aktuelle Bundesliga-Trainer auf den jüngsten (Domenico Tedesco ist 32). Kohfeldt schloss 2015 den Fußball-Lehrer-Lehrgang als Notenbester ab, Nagelsmann 2016 hinter Tedesco als Zweitbester seines Jahrgangs.

Mögliche Aufstellungen:

Werder Bremen: Pavlenka - Bauer, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Bargfrede - M.Eggestein, Junuzovic - Belfodil, Kainz - Kruse

TSG Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Hübner - Kaderabek, Zuber - Grillitsch - Rupp, Geiger - Uth, Gnabry

Schiedsrichter: Robert Hartmann

Livestream - der 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 13.01.2018

Stand: 12.01.2018, 08:00