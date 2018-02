Ausgangslage:

Unter Trainer Florian Kohfeldt hat der SV Werder zwei Gesichter. Während auswärts sechs der acht Spiele unter Kohfeldt verloren gingen, sind die Bremer zu Hause mit dem jungen Coach ungeschlagen (vier Siege, drei Remis). Die Heimstärke ist aktuell ein Trumpf, die beim Klub auf Platz fünfzehn am Ende den Unterschied zu den anderen Keller-Vereinen machen könnte. Auch die Dienste von Offensivmann Max Kruse sind für Bremen unentbehrlich. Der 29-Jährige reißt das Spiel an sich und setzt die maßgeblichen Akzente im Angriffsspiel.

Der HSV droht, im Abstiegssumpf zu versinken. Während sich Bremen über dem Strich hält, herrscht bei Hamburg weiter Punkteflaute. Den bislang letzten Sieg gab es im November 2017 (3:0 gegen Hoffenheim), seitdem sind zehn sieglose Spiele ins Land gezogen. Trainer Bernd Hollerbach benötigt dringend den ersten Sieg im Jahr 2018, um die Chance auf den Klassenerhalt aufrechtzuerhalten. Sechs Punkte Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz aufzuholen - auf dem Werder steht - ist kein Ding der Unmöglichkeit. Aber nur, wenn der HSV gegen die direkten Konkurrenten in den nächsten Wochen punktet.

Video starten, abbrechen mit Escape Hamburgs Hollerbach - "Pfiffe haben mich immer angespornt" | Sportschau | 23.02.2018 | 00:55 Min. | Verfügbar bis 23.05.2018 | Das Erste

Personal:

Beim SV Werder lichtet sich die Verletztenliste. Trainer Kohfeldt kann in Bestbesetzung auflaufen lassen, auch die zuletzt angeschlagenen Zlatko Junuzovic, Philipp Bargfrede und Aron Johannsson stehen den Bremern wieder zur Verfügung.

Der HSV hofft auf Jung-Papa Walace. "Ich erwarte ihn am Freitagabend in Bremen", so Hollerbach. "Wenn er gut drauf und fit ist, steht einem Einsatz nichts im Wege." Albin Ekdal ist nach überstandener Verletzung ins Training zurückgekehrt, ein Einsatz kommt aber wohl zu früh. Unklar ist, ob Lewis Holtby bis Samstag einsatzbereit ist. Der Mittelfeldspieler hatte sich im Training am Dienstag eine Risswunde zugezogen, die genäht werden musste.

Stimmen:

Mit großer Vorfreude geht Kohfeldt in sein erstes Nordderby als Werder-Trainer: "Ich freue mich sehr auf das Derby. Das ist ein besonderes Spiel in vielerlei Hinsicht." Der Bremer Trainer erwartet "ein emotionales Spiel, das mit Sicherheit am Limit geführt wird, aber nicht darüber hinaus geht." Auch auf die Frage, ob ihm der HSV im Falle des Abstiegs nicht in der Bundesliga fehlen würde, hat Kohfeldt eine Antwort parat: "Am allermeisten würde mir Werder Bremen in der Liga fehlen."

"Wir müssen mit kühlem Kopf rangehen, aber mit heißem Herzen spielen", sagt HSV-Coach Hollerbach. "Ich bin mir sicher, dass die Spieler brennen werden", so Hollerbach weiter.

Sonstiges:

Der HSV und Bremen sind die beiden Teams mit den meisten Bundesliga-Spielen; Hamburg war in allen 55 Bundesliga-Spielzeiten dabei, Werder in 54 der 55. Zum 108. Mal kommt es folglich in der Bundesliga zur Partie HSV gegen Werder – kein anderes Duell gab es so häufig.

Mögliche Aufstellungen:

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 24.02.2018 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 24.02.2018 | Das Erste

red mit dpa und sid | Stand: 23.02.2018, 08:00