Ausgangslage:

Raus mit Applaus: Werder Bremen zeigte am vergangenen Spieltag eine durchaus mutige Partie bei Tabellenführer München und war drauf und dran, etwas mitzunehmen - am Ende standen sie dann doch mit den erwartet leeren Händen da. Und der Blick auf die Tabelle verrät: Daheim gegen Berlin sollte tunlichst gepunktet werden. Bereits vier Punkte beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer. Immerhin sind die Bremer unter Florian Kohfeldt daheim noch ungeschlagen.

Mit den Berlinern ist zudem ein Team zu Gast, das sich in der Rückrunde traditionell schwer tut. In den vergangenen drei kompletten Spielzeiten holte Hertha in den Hinrunden 26 Punkte mehr (80) als in den Rückrunden (54). Bei keinem anderen Verein war die Differenz in diesem Zeitraum so signifikant. 2018 gab es bislang auch erst einen Punkt aus zwei Partien.

Personal:

Sein Debüt im Werder-Trikot könnte Marco Friedl geben. Das Abwehrtalent des FC Bayern wechselte am Donnerstag (25.01.2018) auf Leihbasis an die Weser und ist Trainer Kohfeldt zufolge "eine Option für den Kader".

Hertha BSC muss auf Flügelspieler Mitchell Weiser verzichten. Über den Einsatz des Schweizers Fabian Lustenberger (beide muskuläre Probleme) soll am Freitag nach dem Abschlusstraining entschieden werden. Im Tor vertritt Thomas Kraft erneut Stammkeeper Rune Jarstein (Oberschenkelprobleme).

Stimmen:

Bremens Trainer Kohfeldt fordert Punkte. "Wir müssen jetzt zupacken" , sagte der Coach am Donnerstag. "Jedem muss klar sein, dass es bis Mai nur noch wichtige Spiele gibt." "Wir müssen das Spiel gewinnen" , sagt auch Abwehrchef Niklas Moisander.

Auch Herthas Trainer Pal Dardai forderte nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg wieder ein Erfolgserlebnis. "Wir müssen unbedingt punkten, egal wie" , sagte Dardai. "Bremen ist ein fleißiges Team. Die Mannschaft, die die meisten Zweikämpfe gewinnt, siegt."

Sonstiges:

Das 1:1-Unentschieden im Hinspiel hatte sportlich nun wahrlich keine historischen Dimensionen - trotzdem war es eine ganz besondere Partie: Mit Bibiana Steinhaus leitete erstmals eine Frau eine Bundesliga-Begegnung.

Mögliche Aufstellungen:



Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Bargfrede - Eggestein, Delaney - Junuzovic, Gondorf - Kruse



Hertha BSC: Kraft - Weiser, Stark, Lustenberger, Plattenhardt - Maier, Skjelbred - Lazaro, Duda, Kalou - Selke



Schiedsrichter: Dankert (Rostock)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 27.01.2018 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 27.01.2018 | Das Erste

Stand: 26.01.2018, 08:00