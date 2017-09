" Wir haben unsere Qualitäten gezeigt und ein gutes Spiel gemacht ", sagte Coach Dieter Hecking, "in der zweiten Hälfte haben wir das Spiel in die Hand genommen und richtig Gas gegeben ", erklärte sein Kapitän Lars Stindl. Man war sich einig am Niederrhein - die Leistung beim Remis in Leipzig war nach den zuvor enttäuschenden Auftritten gegen Frankfurt und in Augsburg ein Schritt in die richtige Richtung.

Vor allem kämpferisch überzeugten die Gladbacher, ligaweit hatten die "Fohlen" die beste Zweikampfbilanz. All das ist jedoch wenig wert, sollten die Gladbacher daheim gegen Aufsteiger Stuttgart nun nicht nachlegen. " Wir werden versuchen, zu Hause einen Dreier zu holen ", gibt Hecking die wenig überraschende Marschrichtung vor.

Stuttgart bislang nur vor heimischem Publikum überzeugend

Blickt man auf den bisherigen Saisonverlauf, schaut es gut aus für die Gastgeber. Die Gäste aus Stuttgart sind zwar punktetechnisch mit sechs Punkten nach vier Spielen voll im Soll, agierten aber nach dem beliebten "Zu Hause hui, auswärts pfui"-Prinzip: Zwei Heimspiele, zwei 1:0-Siege, zwei Partien in der Fremde, zwei verdiente Niederlagen.

Am Wochenende gewann der VfB gegen Wolfsburg - der Sieg geriet allerdings in den Hintergrund angesichts der heftigen Verletzung von Kapitän Christian Gentner. Der frühere Nationalspieler erlitt bei einem Zusammenprall mit Wolfsburgs Torhüter Koen Casteels Brüche des unteren und seitlichen Augenhöhlenbodens, des Nasenbeins und des Oberkiefers. Am Montag meldete er sich in den sozialen Netzwerken: "Es geht mir sehr gut! Ich habe, wie bereits berichtet wurde, den ein, oder anderen Bruch im Gesicht, aber nichts, was nicht wieder zu korrigieren wäre."

Reschke erwartet Signalwirkung von Gentner-Verletzung

Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke erwartet nachhaltige Auswirkungen der Verletzung auf den Fußball: " Ich glaube, dass der Casteels im nächsten Spiel nicht noch einmal so eine Aktion haben wird und dass auch viele andere Bundesligatorhüter sich überlegen werden, wie sie in Zukunft rauslaufen, zumindest nicht in dieser letzten Aggressivität ", sagte er.

Der wochen- oder monatelang ausfallende Gentner ist nicht die einzige schmerzliche Personalie. Auch Holger Badstuber ist noch nicht wieder fit - und über einen Einsatz von Chardrac Akolo will Trainer Hannes Wolf in den Stunden vor dem Spiel entscheiden. Der Torschütze gegen Wolfsburg ist mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt worden.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Sippel - Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt - Kramer, Zakaria - Herrmann, Hazard - Stindl, Raffael

VfB Stuttgart: Zieler - Baumgartl, Pavard, Kaminski - Beck, Mangala, Ascacíbar, Aogo - Asano, Terodde, Donis

Schiedsrichter: Storks (Velen)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga, Teil 1 | 19.09.2017 | 60:00 Min. | Verfügbar bis 19.09.2017 | Das Erste

Stand: 19.09.2017, 07:55