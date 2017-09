Ausgangslage:

Die Gladbacher müssen sich erstmal schütteln - die 1:6-Niederlage am vergangenen Spieltag in Dortmund steckt den "Fohlen" noch in den Knochen. Die Pleite beim Tabellenführer ist die neueste Episode der bisherigen Auf- und Ab-Saison der Niederrheiner: Derbysieg gegen Köln, Remis in Augsburg nach Führung, Heimniederlage gegen Frankfurt, Punktgewinn in Leipzig, Heimsieg gegen Stuttgart, Niederlage in Dortmund. Konstanz ist für Gladbach aktuell nur ein Ort am Bodensee.

Ganz anders die Lage beim Gast aus Hannover: Drei Siege und drei Remis stehen nach sechs Spielen zu Buche für den Aufsteiger - damit agiert 96 aktuell auf Leipziger Vorjahres-Niveau. Am vergangenen Spieltag gab es daheim gegen den Europa-League-Teilnehmer 1. FC Köln "nur" ein 0:0, das an der Leine eher als Punktverlust gewertet wurde. Das Selbstvertrauen des Aufsteigers ist ob der Serie jedenfalls ordentlich gestiegen.

Stimmen:

Gladbach-Trainer Dieter Hecking hat von seinen Profis Wiedergutmachung für das bittere 1:6 bei Borussia Dortmund gefordert. "Das darf so nicht vorkommen. Jetzt ist die ganze Mannschaft gefordert." Hecking glaubt, dass sein nachdrücklicher Appell an die Spieler schon im Training Wirkung gezeigt hat: "Die Mannschaft hat ein Feuer entfacht, das wir auch brauchen, um gegen Hannover zu gewinnen."

Hannovers Trainer André Breitenreiter erwartet eine Trotzreaktion des Gastgebers. "Wir sind darauf vorbereitet. Sie werden uns von Beginn an unter Druck setzen wollen und pressen. Dem Druck müssen wir standhalten", sagt der Coach: "Wir haben dann auf der anderen Seite selbst die Möglichkeit, Nadelstiche zu setzen."

Personal:

Gladbachs Trainer Dieter Hecking muss weiter auf ein halbes Dutzend verletzter Spieler verzichten. Ibrahima Traore, Tobias Strobl, Laszlo Benes, Jonas Hofmann, Josip Drmic und Mamadou Doucoure fehlen. Auch der Einsatz von Stammtorhüter Yann Sommer ist weiterhin fraglich. Der Schweizer hat bereits die beiden vorherigen Spiele wegen seiner Knieverletzung verpasst.

Hannover 96 muss vorerst ohne Rekordeinkauf Jonathas auskommen. Der vor der Saison für rund neun Millionen Euro von Rubin Kasan gewechselte brasilianische Profi leidet an einer Migräne und musste eine Laufeinheit am Donnerstag wegen Schwindelgefühlen abbrechen. Außerdem fehlen weiterhin Uffe Bech, Edgar Prib, Miiko Albornoz und Felipe.

Mögliche Aufstellungen:

Borussia Mönchengladbach: Sippel - Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt - Kramer, Zakaria - Herrmann, Hazard - Stindl, Raffael



Hannover 96: Tschauner - Korb, Anton, Sané, Ostrzolek - Schwegler, Bakalorz - Bebou, Karaman - Harnik, Füllkrug



Schiedsrichter: Dingert (Lebecksmühle)

Sonstiges:

Am 12. Dezember 2009 schaffte Hannover bei der 3:5-Niederlage in Mönchengladbach einen Rekord für die Ewigkeit: Die Niedersachsen erzielten satte drei Eigentore. Aber nicht irgendwelche Eigentore: Zwei Mal Karim Haggui und Constant Djakpa trafen jeweils von außerhalb des Strafraums - das gab es in der Bundesliga-Historie kein zweites Mal!

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 30.09.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 30.09.2017 | Das Erste

Stand: 29.09.2017, 07:55