Ausgangslage:

Borussia Mönchengladbach holte aus den ersten zehn Saisonspielen 17 Punkte. Damit sind die Fohlen auf Kurs, vier der letzten fünf Pflichtspiele wurden gewonnen.

Trotz der eher ernüchternden letzten beiden Spiele stimmte die Mainzer Punkteausbeute zuletzt. Wurden aus den ersten fünf Spielen der Saison nur drei Punkte geholt, waren es aus den vergangenen fünf Partien dann schon stolzere acht Zähler.

Personal:

Nicht planen kann Dieter Hecking mit Tobias Strobl, Laszlo Benes, Jonas Hofmann und Raul Bobadilla, Christoph Kramers Einsatz steht auf der Kippe.

Bei den Mainzern fehlen Rene Adler, Niko Bungert, Gäetan Bussmann, Gerrit Holtmann und Karim Onisiwo.

Stimmen:

Tony Jantschke, Verteidiger von Borussia Mönchengladbach: "Wir wissen, dass es gegen Mainz immer enge Spiele gewesen sind. Auch am Wochenende erwarte ich ein enges Spiel. Wir wollen weiter konstant punkten und werden deswegen alles dafür tun, den Dreier hier zu behalten."

Mainz-Trainer Sandro Schwarz: "Im Spielaufbau und in der Spieleröffnung wollen und können wir Dinge besser machen. Wir wollen auch über außen mehr Torgefahr erzeugen, häufiger Schnittstellenpässe spielen"

Sonstiges:

In Mönchengladbach würde man die Einführung von Streichergebnissen wohl klar befürworten. Dürften alle Mannschaften ihre beiden schlechtesten Ergebnisse streichen, wäre die Borussia mit 17 Punkten und einem Torverhältnis von 14:7 statt 16:18 auch in Sachen Tordifferenz tauglich für einen Europacup-Platz. So sind die Borussen das einzige Team der oberen Tabellenhälfte mit einer negativen Tordifferenz.

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt - Kramer, Zakaria - Hazard, Grifo - Stindl, Raffael.

1. FSV Mainz 05: Zentner - Gbamin, Bell, Diallo - Donati, Brosinski - Serdar, Latza - Öztunali, De Blasis - Muto.

Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen).



