Mit Eintracht Frankfurt hat Borussia Mönchengladbach noch eine Rechnung offen. Im April verloren die "Fohlen" im DFB-Pokal-Halbfinale daheim gegen die "Adlerträger". Nach einem 1:1 nach 120 Minuten ging es ins Elfmeterschießen, wo ausgerechnet der ehemalige Gladbacher Branimir Hrgota die Eintracht ins Finale schoss.

Am Niederrhein fühlen sich die Frankfurter ohnehin überaus wohl. Nirgendwo anders fuhren sie in ihrer Bundesliga-Historie so viele Punkte ein (47) und schossen so viele Tore (60). Deshalb ist Gladbach auch so etwas wie der "Lieblings-Auswärtsgegner" der Eintracht.

Warten auf den ersten Treffer

Und Punkte in der Fremde wären langsam aber sicher mal wieder angebracht. Von der jüngsten acht Auswärtspartien in der Liga gewann Frankfurt keines. Die Fans der Eintracht würden sich aber wohl schon über ein Tor ihres Teams freuen. Das wäre nämlich das erste in dieser Saison.

Die Hoffnungen ruhen auf Ante Rebic. Den liehen die Hessen kurz vor Ende der Transferfrist nun doch noch einmal aus Florenz aus. Leider musste er den Verlust seiner Rückennummer verkraften. Die "17" trägt jetzt Kevin-Prince Boateng.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 09.09.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 09.09.2017 | Das Erste

red/sid/dpa | Stand: 08.09.2017, 07:55