Ausgangslage:

Bei Borussia Dortmund könnte es in der Liga nicht besser laufen. Mit 19 Punkten und fünf Punkten Abstand auf Platz zwei ist der BVB souverän Erster. Vier Siege aus den vergangenen vier Spielen, mit 21 Toren die stärkste Offensive und mit zwei Gegentreffern die beste Defensive der Liga.

Die Leipziger dagegen haben merklich mit der Doppelbelastung zu kämpfen. Mit mehr Glück als Verstand konnte RB gegen Köln am vergangenen Spieltag einen Sieg feiern. In der Champions League gegen Besiktas Istanbul reichte die Leistung der Leipziger nicht aus. Vor allem in der Defensive mangelt es noch an Stabilität. In der Liga blieb Leipzig nur in der Partie gegen den Hamburger SV ohne Gegentor. Das sollte bei der starken Dortmunder Offensive ein Problem werden.

Stimmen:

Dortmunds Manager Michael Zorc ist sauer über die Verletzung von Lukasz Piszczek. " Man steht bei den Länderspielen immer nur daneben und kann schauen, was passiert. Aber die Kosten tragen die Vereine ", sagte Zorc der "Bild". Piszczek hatte sich im Länderspiel gegen Montenegro einen Außenbandriss im Knie zugezogen.

Personal:

So langsam gehen BVB-Trainer Peter Bosz die Alternativen für die Außenverteidigung aus. Neben Piszczek fallen Erik Durm, Raphael Guerreiro und Marcel Schmelzer verletzungsbedingt aus. Die einzige Alternative ist jetzt nur noch Jeremy Toljan. Ein kleines Licht am Horizont: André Schürrle hat die Länderspielpause genutzt und wird zeitnah wieder einsatzfähig sein. Anders sieht es bei Sebastian Rode und Marco Reus aus.

Bei RB Leipzig hoffen alle auf die Rückkehr von Goalgetter Timo Werner. Laut Trainer Ralph Hasenhüttl wird Ende der Woche die Entscheidung fallen, ob Werner im Kader steht. Der Stürmer hatte mit einer Blockade im Halswirbel und Kiefer zu kämpfen. Auf der Kippe steht der Einsatz von Marcel Sabitzer, der Probleme nach einer Weisheitszahn-Operation hatte. Hoffnung auf eine schnelle Genesung hat Hasenhüttl bei Stefan Ilsanker, der sich im Länderspiel gegen Österreich den Zeh gebrochen hatte.

Sonstiges:

Dortmund und Leipzig stehen beide für tollen Bundesliga-Fußball, international gehören sie zu den deutschen Enttäuschungen. Dortmund verlor die beiden ersten Spiele dieser Saison in der Königsklasse in Tottenham und gegen Real Madrid, Leipzig holte gegen Monaco und Besiktas nur einen Punkt.

Stand: 13.10.2017, 07:43