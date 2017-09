Die Stimmung ist gut in Dortmund dieser Tage: " Deutscher Meister wird nur der BVB ", sangen die mitgereisten Anhänger nach dem imposanten Auswärts-Erfolg beim Hamburger SV am Mittwoch. Und auch so mancher Spieler ließ sich nach dem erneuten Zu-Null-Sieg zu einer Aussage hinreißen, die gemeinhin nicht der Vereinsräson im von rhetorischer Bescheidenheit geprägten modernen Fußball entspricht: " Ja, ja, die Fans wollen das natürlich, und wir auch ", sagte Christian Pulisic.

Warum sollte man auch nicht träumen in Dortmund? Immerhin ist der Saisonstart in der Liga überragend: Fünf Spiele, vier Siege, kein einziges Gegentor - man kann eine neue Spielzeit wahrlich schlechter beginnen. " Ich bin stolz auf meine Mannschaft ", sagte Coach Peter Bosz nach dem Sieg in Hamburg.

Jarmolenko und Sahin ganz stark

Besonders viel Freude haben sie in Dortmund an einem Neuzugang und einem fast schon Aussortierten. In Hamburg zeigte Außenstürmer Andrej Jarmolenko erneut eine ganz starke Leistung und seinem Gegner regelmäßig die Hacken. " Jarmolenko ist ein Supertyp. Mal eben aus der Ukraine zu kommen und sich gleich so zu integrieren, ist eine Riesenleistung ", lobt Mitspieler Nuri Sahin den 25-Millionen-Euro-Einkauf.

Auch Sahin selbst überrascht - im positivsten Sinne. In der Zentrale spielte sich der türkisch-deutsche Profi bereits drei Mal in die Elf des Spieltags. Unter Thomas Tuchel hatte Sahin kaum mehr eine Rolle gespielt. Beim neuen Trainer Peter Bosz scheint er ein ungleich besseres Blatt zu haben.

Gladbacher Stimmungskurve zeigt nach oben

In Gladbach ist die Euphorie nicht ganz so groß - trotzdem zeigte die Stimmungskurve zuletzt nach oben. Der Auswärtspunkt in Leipzig nach bärenstarker zweiter Halbzeit und der Heimsieg gegen Stuttgart ließen den Saisonstart in Richtung versöhnlich kippen.

Video starten, abbrechen mit Escape Matthias Ginter fühlt sich "super wohl" und will vorangehen | Sportschau | 21.09.2017 | 00:57 Min. | Verfügbar bis 21.09.2018 | Das Erste

Vor allem die Abteilung Offensive ist nun endlich in der Saison angekommen. In den ersten drei Partien gingen Raffael und Co. leer aus - gegen Leipzig und Stuttgart trafen dann sowohl Raffael, Stindl und Hazard. Damit gehen nun vier der sieben Saisontore auf das Konto des Offensivtrios.

Cuisance mit auffälliger Leistung beim Debüt

Und auch ein anderer machte beim Sieg gegen Stuttgart auf sich aufmerksam. Der erst 18-jährige Mickael Cuisance wurde zur Pause eingewechselt und zeigte bei seinem Bundesliga-Debüt ein beherztes und vor allem kreativ auffälliges Spiel. " Wenn ein 18-Jähriger dem Spiel eine Wandlung gibt, ist alles gesagt ", lobte Trainer Dieter Hecking. Angesichts des Ausfalls von Christoph Kramer ist es nicht unwahrscheinlich, dass Hecking dem jungen Franzosen eine Chance von Beginn an gibt.

Indes: In Dortmund hängen die Trauben für Gladbach traditionell fast unerreichbar hoch: Zehn der jüngsten elf Spiele im östlichen Ruhrgebiet haben die "Fohlen" verloren, die Ausnahme von der Regel gab es in der Saison 2013/14, als die Elf vom Niederrhein per 2:1-Auswärtssieg mal alle drei Punkte entführte.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 23.09.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 23.09.2017 | Das Erste

Stand: 22.09.2017, 07:55