Mario Götze hat sein Lächeln wiedergefunden. Der Mittelfeldspieler erntete nach seinem Pflichtspielcomeback nach fast sieben Monaten Bundesliga-Abstinenz und Reha-Maßnahmen für seinen guten Auftritt gegen Wolfsburg ein Lob von höchster Stelle. "Es war offenkundig, dass Mario Götze ein außergewöhnlicher Spieler ist und für uns noch sehr wichtig werden wird" , sagte Götzes neuer Trainer Peter Bosz nach dem 3:0-Auftaktsieg des BVB .

Götze war das Metronom im Dortmunder Spiel. Wohl auch deshalb bemühte BVB-Geschäftsführer Joachim Watzke einen Vergleich mit Barcelonas Mittelfeldstrategen Andrés Iniesta. Völlig schnörkellos bereite Götze das 1:0 für Christian Pulisic vor. Pulisic war der zweite herausragende Protagonist in der Dortmunder Offensive. Der junge US-Amerikaner glänzte nicht nur als Schütze, sondern auch als Vorbereiter und ließ den Transfer-Ärger um den suspendierten Superstar Ousmane Dembélé zeitweise vergessen.

Leckie beendet Durststrecke

Auch bei Hertha drängte sich ein Außenbahnspieler in den Vordergrund. Matthew Leckie war beim Berliner Saisoneinstand gegen den VfB Stuttgart (2:0) mit seinen beiden Treffern der Matchwinner. "Wir bringen ihm das Toreschießen wieder bei. Er wird bei uns treffen. Ganz sicher" , hatte Berlins Trainer Pal Dardai bereits in der Saisonvorbereitung angekündigt. Für Leckie waren die Tore das Ende einer langen Durststrecke. Für seinen Ex-Verein Ingolstadt war ihm in der vergangenen Saison kein einziger Pflichtspieltreffer gelungen.

Spannende Konstellation

Beide Teams können die Partie also mit einem gesunden Selbsvertrauen angehen. Schon in der vergangenen Saison waren die Begegungen heiß umkämpft. Der BVB holte lediglich einen Punkt gegen die Hauptstädter. Im DFB-Pokal-Achtelfinale hatte dagegen Hertha das Nachsehen - die Partie wurde allerdings erst im Elfmeterschießen entschieden.

Für Herthas Trainer Dardai würde ein Sieg in Dortmund aber ein Novum als Trainer bedeuten. In zwölf Anläufen konnte er noch keinen Dreier aus der BVB-Arena entführen.

Stand: 25.08.2017, 08:00