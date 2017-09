Das hängt nicht nur mit der am Ende enttäuschenden Leistung in Freiburg zusammen, wo es trotz über einstündiger Überzahl und klarer Überlegenheit (27:5 Torschüsse, 78 Prozent Spielanteile) nur zu einem 0:0 reichte. Dabei mussten auch Marcel Schmelzer und Marc Bartra mit Verletzungen ausgewechselt werden.

Auch in der Champions League lief es nicht wie gewünscht. Bei der 1:3-Niederlage gegen die Tottenham Hotspur stellten vor allem die schnellen Angreifer der Engländer die BVB-Defensive immer wieder vor unlösbare Probleme.

Dennoch sprechen im Heimspiel gegen Köln fast alle Argumente für den BVB. Der Verein ist seit 39 Partien vor eigenem Publikum ungeschlagen und hatte an den ersten drei Liga-Spieltagen im Schnitt 69 Prozent der Spielanteile, da können nicht einmal die Bayern mithalten (62 Prozent).

FC kassiert ungewöhnlich viele Gegentore

Beim 1. FC Köln ist die Wetterlage noch deutlich schlechter als in Dortmund. Kein Wunder: Mit drei Niederlagen legte das Team von Trainer Peter Stöger den schwächsten Bundesliga-Start der Vereinsgeschichte hin.

Dazu kommt, dass das eigentliche Prunkstück nicht mehr glänzt - die Hintermannschaft der Kölner hat bereits sieben Gegentore kassiert. Und in Europa League gab es gegen den ein besseres B-Team des FC Arsenal weitere drei.

Die Statistik liefert aber auch Hoffnungsschimmer: Unter Stöger ist der FC gegen Dortmund ungeschlagen (2 Siege, 4 Remis). Der BVB wartet gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten so lange auf einen Sieg.

Köln mit mehreren Problemen

Ob das so bleibt, darf jedoch angezweifelt werden, denn der FC hat weitere Baustellen. Der FC tut sich schwer damit, das Spiel zu machen. Gegen den HSV hatte Köln 66 Prozent der Spielanteile, in Augsburg waren es 62 Prozent - Punktausbeute: Null.

Gegen die spielstarken Dortmunder sollte das zwar kein Problem sein. Doch um zu gewinnen, müsste Köln treffen - und das ist schon das nächste Problemfeld. Der 1. FC Köln gab in der Liga bislang 48 Torschüsse ab, erzielte aber nur ein Tor und das durch Verteidiger Frederik Sörensen. Das ist die schlechteste Trefferquote in der Liga. Das sah in der vergangenen Spielzeit noch anders aus. Da stürmte aber auch noch Anthony Modeste, der im Schnitt mit jedem vierten Torschuss traf.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 16.09.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 16.09.2017 | Das Erste

Stand: 15.09.2017, 07:55