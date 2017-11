Ausgangslage:

Es ist noch gar nicht so lange her, das hatte man als neutraler Fan die Hoffnung, dass es in diesem Jahr endlich wieder mal einen spannenden Kampf um die Meisterschaft geben könnte. Doch ein Zwischenspurt der Bayern und eine Schwächephase der Dortmunder machten aus fünf Punkten Vorsprung für den BVB einen Drei-Punkte-Rückstand. Mit einem Sieg des FCB im direkten Duell könnte der Unterschied also schon wieder sechs Punkte betragen.

Und die aktuellen Zahlen sprechen für die Münchner - unter Jupp Heynckes haben die Bayern noch kein Gegentor kassiert, außerdem steht man in der Champions League schon im Achtelfinale. Beides sieht beim BVB ja wirklich ganz anders aus.

Personal:

Bei den Bayern wird spannend, ob Robert Lewandowski tatsächlich wieder dabei ist - der Pole wurde in der Champions League ja wegen einer Oberschenkelverletzung geschont. Sollte er ausfallen, wären die Münchner in der Offensive recht dünn besetzt, denn Thomas Müller und Franck Ribéry fehlen weiterhin. Außerdem nicht dabei sind die Langzeitverletzten Manuel Neuer und Juan Bernat.

Beim BVB fehlt Dan-Axel Zagadou nach seiner Roten Karte. Außerdem sind Lukas Piszcek, Erik Durm, Sebastian Rode und Marco Reus weiterhin verletzt, wobei Reus immerhin wieder ins Lauftraining eingestiegen ist.

Stimmen:

Bayern-Angreifer Arjen Robben: „Wir gehen mit viel Selbstbewusstsein ins Spiel, der Druck liegt nicht bei uns. Wir dürfen glücklich sein, dass wir nach fünf Punkten Rückstand nun drei Punkte vorne sind. Es kann für uns nur noch besser werden.“

Video starten, abbrechen mit Escape Sahin - "Gegen Bayern muss man mutig spielen" | Sportschau.de | 02.11.2017 | 00:57 Min. | Verfügbar bis 02.11.2018 | Das Erste

Sonstiges:

Das 2:5 im Pokalfinale 2012 gegen den BVB war für die Bayern die fünfte Pflichtspiel-Niederlage in Folge gegen die Dortmunder - und ein Wendepunkt. Bayern wurde seitdem immer Meister (fünfmal) und holte in der Bundesliga seit Sommer 2012 sage und schreibe 108 Punkte mehr als Borussia Dortmund.

Die möglichen Aufstellungen:

Borussia Dortmund: Bürki - Bartra, Sokratis, Toprak, Schmelzer - Castro, Weigl, Götze - Yarmolenko, Aubameyang, Philipp.

Bayern München: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Javi Martinez, Rudy - Robben, Thiago, Coman - Lewandowski.

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg).

Stand: 03.11.2017, 07:00