Herthas Funktionäre haben mit den unschönen Ereignissen rund um das Pokalspiel bei Hansa Rostock am vergangenen Montag (14.08.17) zu kämpfen - die Abteilung "Sport" hingegen will und soll sich auf das Auftaktsspiel am Samstag (19.08.17, 15:30 Uhr) konzentrieren. Coach Pal Dardai will die Geschehnisse auf den Zuschauerrängen von seinen Profis fernhalten: "Es ist nicht die Aufgabe der Spieler, sich mit den Ausschreitungen zu beschäftigen" , sagte der Trainer.

Keine weiteren angeschlagenen Herthaner

Die gute Nachricht für jeden Übungsleiter nach einem Pflichtspiel: kein neuer Spieler angeschlagen. Somit werden wohl alle bis auf die beiden Langzeitverletzten Julian Schieber und Jonathan Klinsmann und den U-21-Europameister Davie Selke zur Verfügung stehen.

VfB mit neuem Sportdirektor

Eine wichtige strategische Entscheidung überragte die Neuigkeiten vor dem ersten Spieltag bei Aufsteiger VfB Stuttgart. Mit Michael Reschke als Nachfolger von Jan Schindelmeiser auf dem Stuhl des Sportdirektors wurde die Marschrichtung für den Bundesliga-Rückkehrer festgelegt: "Ziel des VfB ist es, erst die Klasse zu halten, sich dann zu etablieren und im vierten Jahr das obere Drittel zu erreichen" , sagte Aufsichtsratschef Wolfgang Dietrich bei der Vorstellung des ehenmaligen Technischen Direktors der Bayern.

Badstuber verletzt, Zieler im Tor

Die prominenten Zugänge beim VfB können Coach Hannes Wolf und der Mannschaft in Berlin nur teilweise helfen: Holger Badstuber wird wegen Trainingsrückstandes noch nicht im Kader stehen, Emiliano Insua und Dennis Aogo stehen derzeit ebenfalls verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Sporting-Lissabon-Leihgabe Carlos Mané wird voraussichtlich sogar erst im neuen Jahr für den VfB auflaufen können.