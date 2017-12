Ausgangslage:

Eigentlich könnte man sich freuen in der Hauptstadt nach dem glücklichen Punktgewinns beim FC Augsburg am Wochenende. Pal Dardais Wahrheit aber ist eine andere: Aus seiner Sicht steckt Hertha BSC in der schwierigsten Phase seit Jahren. " Jeder sieht, wo wir stehen. Es ist eng", erklärte der Chefcoach.



Drei Punkte trennen die Hertha nur noch vom Relegationsplatz. Das ist die Ernte der mageren vergangenen Wochen: Im November und Dezember holte man in fünf Ligaspielen nur einen Sieg, zudem kam in der Europa League das Aus. Die Spieler wirkten ausgelaugt, Spielwitz, Ideen und Esprit fehlen.



Ganz anders sieht das beim Gast aus Hannover aus. Nach dem 2:0 gegen 1899 Hoffenheim haben die Niedersachsen 22 Zähler auf dem Konto und liegen näher an Europa als an Regensburg. 20 Punkte plus X lautete die Zielvorgabe für die Hinrunde - der Aufsteiger ist also voll im Soll.



Wichtig war der Sieg vor allem aufgrund der kleinen Durststrecke zuvor. Nur einen Punkt in vier Spielen hatten die 96er da geholt. Der Erfolg gegen Hoffenheim war daher laut Manager Horst Heldt "Gold wert".

Personal:

Die Gäste müssen neben Langzeitverletzten wie Edgar Prib oder Jonathas auf den gelbgesperrten Pirmin Schwegler verzichten.



Bei den Herthanern fehlen weiterhin Vladimir Darida und Valentin Stocker.

Stimmen:

"Natürlich kann man auch nach vorne kommen, wenn man eine Siegesserie hinbekommt", sagt Pal Dardai. "Aber wenn man nach hinten schaut, sieht das nicht gut aus."



"Ich hoffe es kommen noch ein paar Punkte dazu, dann haben wir sehr ruhige Weihnachten", sagt sein Hannoveraner Pendant André Breitenreiter. "Wir haben nichts mehr zu verlieren und können nur noch gewinnen, weil wir uns ein bisschen etwas aufgebaut haben", freut sich auch Stürmer Niclas Füllkrug.

Sonstiges:

Die Herthaner sollten in der Tat tunlichst punkten - denn auf die Rückrunde kann man sich in der Hauptstadt traditionell nicht verlassen. In den vergangenen Jahren baute die Hertha in der zweiten Hälfte der Saison stets ab: 2016/17 waren es in der ersten Saisonhälfte 30 und danach 19 Punkte, vor zwei Jahren 32 und 18, davor 18 und 17 und 2013/14 nach dem Wiederaufstieg 28 und 13.

Mögliche Aufstellungen:



Hertha: Jarstein - Weiser, Stark, Rekik, Plattenhardt - Skjelbred, Maier - Leckie, Mittelstädt - Selke, Ibisevic



Hannover: Tschauner - Korb, Anton, Salif Sane, Ostrzolek - Schwegler, Bakalorz - Benschop, Klaus, Bebou - Füllkrug



Schiedsrichter: Hartmann (Wangen)

