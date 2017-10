Ausgangslage:

Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Mainz 05 und Östersund in der Europa League konnte Hertha BSC mit einem 2:2-Unentschieden gegen den FC Bayern München ein kleines Erfolgserlebnis feiern. Gegen den FC Schalke soll nun ein Dreier her.

Bei den "Königsblauen" zeichnet sich dieselbe Ausgangslage ab. Nach zwei Niederlagen gegen Bayern und Hoffenheim und einem Unentschieden gegen Leverkusen, das sich wie eine Niederlage anfühlte, sollten die Gelsenkirchener nun mal wieder punkten.

Geteiltes Leid: Sowohl die "Königsblauen" als auch die Berliner stehen diese Saison nicht allzu sicher in der Defensive. Neun beziehungsweise acht Gegentreffer mussten Schalke und Hertha schon schlucken.

Video starten, abbrechen mit Escape Fakten zum Spieltag - Festungen in Sinsheim und Hannover | Sportschau | 12.10.2017 | 00:57 Min. | Verfügbar bis 12.10.2018 | Das Erste

Stimmen:

Hertha-Manager Michael Preetz ist zufrieden mit der bisherigen Leistung seiner Mannschaft und will zuhause weiter punkten. " Wir haben uns bisher alles in allem ganz ordentlich präsentiert. Zu Hause sind wir ungeschlagen, haben zuletzt den Bayern nach einem Rückstand einen Punkt abgetrotzt. Für uns wird es auch diese Saison wichtig sein, im Olympiastadion so konstant zu punkten wie in den Vorjahren ", sagte Preetz.

Personal:

Hertha-Trainer Pal Dardai kann durchschnaufen. Keeper Rune Jarstein hat grünes Licht für Samstag gegeben. Der Norweger kam Montag aus Oslo zurück und klagte über Knieschmerzen. Für Sebastian Langkamp könnte es knapp aufgrund von Wadenproblemen werden. Ebenso für Torjäger Mathew Leckie, der angeschlagen von der WM-Qualifikation wiedergekommen ist. Zudem muss Dardai auf Vedad Ibisevic verzichten, der eine Rot-Sperre aussitzt. Immerhin: Neuzugang Davie Selke wird nach langer Verletzungspause gegen Schalke zum Kader gehören.

Bei den Gästen trainiert Nabil Bentaleb nach einer Schambeinentzündung zwar wieder, sein Einsatz am Samstag bleibt aber fraglich. Seit rund einer Woche fehlt Schalke-Coach Domenico Tedesco zudem der US-Amerikaner Weston McKennie, der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hatte. Sein Einsatz ist ebenfalls fraglich.