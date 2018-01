Ausgangslage:

Im Osten nichts Neues - die Berliner starteten mit einer Niederlage in die Rückrunde. Das kennt man in Charlottenburg - in den vergangenen drei kompletten Spielzeiten holte Hertha in den Hinrunden 26 Punkte mehr (80) als in den Rückrunden (54), bei keinem anderen Verein war die Differenz in diesem Zeitraum so signifikant.

In Dortmund stand in den vergangenen Tagen ein anderes Thema im Vordergrund: die Zukunft von Pierre-Emerick Aubameyang. In der Woche ließ er sich wieder zu einer Provokation hinreißen, als er bei einer Autogrammstunde seinen britischen Kollegen Jordan Sancho öffentlich fragte, ob der ihm London zeigen könne. Das Interesse von Arsenal gilt als verbrieft.