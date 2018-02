Ausgangslage:

Acht Siege in Serie sind es aktuell für den FC Bayern München. Der 2:0-Erfolg in Mainz am vergangenen Spieltag war - angesichts der anderen Ergebnisse in 2018 (5:2 gegen Hoffenheim, 4:2 gegen Bremen und 3:1 gegen Leverkusen) - noch der "dezenteste" Sieg. Die Meisterschaft ist für die Münchner schon lange nur noch Formsache. Zu dominant, zu abgeklärt, zu stark treten sie Woche für Woche auf. Der Vorsprung ist inzwischen schon auf 18 Punkte angewachsen.

19 Punkte Vorsprung sind es auf den FC Schalke 04. Die "Königsblauen" gehören zu jenen Teams, die sich gute Chancen auf die Position eins hinter dem Rekordmeister machen. Durch die unerwartete 1:2-Heimpleite gegen Werder Bremen aber sind die Schalker zunächst einmal wieder hinter Leverkusen und Dortmund abgerutscht. Verliert man auch in München, wäre es schon die dritte Pleite in der Rückrunde - droht eine Mini-Krise?

Personal:

Die englischen Wochen haben für den FC Bayern gerade erst begonnen - und damit auch die Zeit der Rotationen. Auch wenn Trainer Heynckes nicht dafür bekannt ist, das Team komplett durchzuwechseln, so hat er schon bewiesen, dass sechs bis sieben Umstellungen keine Seltenheit sein müssen. Die einzigen Spieler, auf die der 70-Jährige momentan nicht setzen kann, sind Arturo Vidal (Infekt), Thomas Müller (Oberschenkelprobleme), Thiago (Muskelverletzung) und Javi Martinez (Sprunggelenksverletzung).

Schalke-Coach Domenico Tedesco muss neben dem Langzeitverletzten Pablo Insua (Entzündung) nur auf Weston McKennie verzichten, der sich noch von einem Innenbandriss am Knie erholt. Nicht zur Verfügung steht in München allerdings auch Verteidiger Matija Nastasic, der gegen Bremen mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde.

Sonstiges:

Die Dominanz des FC Bayern geht so weit, dass die Meisterschaft der Münchner theoretisch nach dem 25. Spieltag auch rechnerisch feststehen könnte - das wäre dann Anfang März. Den bisher frühesten Titel brachten die Münchner 2013/14 nach dem 27. Spieltag unter Dach und Fach (Ende März).

Eine Tatsache aber könnte den Schalkern Mut machen vor dem schweren Spiel in der Münchner Arena. Zwei Spiele verloren die Bayern in dieser Saison - beide an einem Samstagabend (0:2 gegen Hoffenheim und 1:2 gegen Mönchengladbach).

Mögliche Aufstellungen:

FC Bayern München: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Vidal - Müller, James - Robben, Ribery - Lewandowski



FC Schalke 04: Fährmann - Stambouli, Naldo, Kehrer - Meyer, Goretzka - Caligiuri, Oczipka - Harit, Konoplyanka - Burgstaller



Schiedsrichter: Stieler (Hamburg)

Thema in: Sportschau, Das Erste, Sonntag, 11.02., ab 18 Uhr

red mit dpa und sid | Stand: 09.02.2018, 08:00