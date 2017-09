Seit 2003 hat der VfL Wolfsburg nicht mehr in München gepunktet. Während früher die Niederlagen aber immerhin noch recht knapp waren, ist das nun auch nicht mehr der Fall. Zuletzt schoss der FC Bayern die "Wölfe" mit 5:0 und 5:1 aus der Arena. Besonders Robert Lewandowski erwartet den VfL gerne als Gast - von den zehn Toren in den vergangenen zwei Jahren hat er schließlich sieben (!) selbst erzielt.

Neuzugang sticht bei den Bayern

Und wenn man nun unter der Woche gesehen hat, wie die Bayern den FC Schalke 04 besiegt haben (3:0), dürfte auch das letzte bisschen Hoffnung schwinden. Bei den Bayern ist die trübe Stimmung der vergangenen Wochen dann auch deutlich besser geworden. Mit vier Liga-Siegen aus fünf Spielen ist man absolut im Soll.

Besonders der wiedererstarkte Thomas Müller und Neuzugang James Rodriguez haben in Gelsenkirchen für Freude gesorgt. "Es macht Spaß, mit so einem Spieler zusammenzuspielen" , schwärmte der ebenfalls starke Nationalspieler Sebastian Rudy von James.

Ein bisschen unauffälliger, aber mindestens genauso wertvoll verrichtet Joshua Kimmich bisher seinen Dienst. Der rotationsfreudige Carlo Ancelotti ließ Kimmich als einzigen Akteur bislang in allen acht Pflichtspielen ununterbrochen auf dem Platz. Ein Nachfolger für Philipp Lahm scheint gefunden.

Viel Arbeit für Martin Schmidt

Gegen Wolfsburg ist Bayern also der haushohe Favorit. Zumal die "Wölfe" beim Heimspiel gegen Werder Bremen (1:1) vor allem nach der Pause alles andere als eine mutmachende Leistung gezeigt haben. Denn gegen die stark ersatzgeschwächten Bremer waren Leidenschaft und Offensivstärke nur im ersten Durchgang zu spüren.

Vor dem neuen Trainer Martin Schmidt liegt also noch eine Menge Arbeit. An Optimismus mangelt es allerdings nicht: "Wir wollen in München nicht chancenlos sein und daran glauben, etwas zu holen" , sagte Schmidt.

Stand: 22.09.2017, 07:55