Ausgangslage:

Bei den Münchenern war in den vergangenen Wochen viel los. Erst die Trainerentlassung von Carlo Ancelotti nach der deutlichen 0:3-Niederlage gegen Paris St. Germain, dann unter Interimstrainer Willy Sangnol das vermeidbare und nicht minder enttäuschende Unentschieden gegen Hertha BSC. So ging es natürlich nicht weiter beim erfolgsverwöhnten Branchenprimus - Jupp Heynckes heißt der neue alte Mann auf der Trainerbank. Der 72-Jährige übernimmt zum vierten Mal die Verantwortung bei den Münchenern.

Die Freiburger konnten am vergangenen Spieltag gegen die TSG 1899 Hoffenheim einen Befreiungsschlag feiern. Und auch in München können sich die Breisgauer theoretisch einiges ausrechnen: Im Gegensatz zu den Bayern waren nur vier Nationalspieler in der Länderspielpause unterwegs, der Trainingsbetrieb wurde kaum gestört. Die Breisgauer hatten also zehn Tage Zeit, sich auf den Rekordmeister vorzubereiten. Der Druck liegt an der Isar.

Stimmen:

Freiburg-Trainer Christian Streich empfindet den Zeitpunkt des Duells als äußerst unglücklich. " Bayern wird aufgrund der derzeitigen Situation bis in die Haarspitzen motiviert sein. Aber das werden wir auch sein ."

Personal:

Manuel Neuer wird den Münchenern noch einige Zeit fehlen, Heynckes hat sich in der Torwartfrage bereits festgelegt. " Sven Ulreich bleibt im Tor, aber ich bin froh, dass ich in Tom Starke einen prima Backup habe ." Schmerzlich ist der Ausfall von Franck Ribéry, der sich im Spiel gegen Hertha BSC einen Außenbandriss im Knie zuzog. Unsicher sind die Einsätze von David Alaba und Thiago.

Bei den Freiburgern hatten Robin Koch und Tim Kleindienst zuletzt mit einer Grippe zu kämpfen, die Chancen stehen aber gut, dass beide rechtzeitig fit werden. Verzichten muss Trainer Streich weiterhin auf Georg Niedermeier und Amir Abrashi.

Sonstiges:

Den Freiburgern gelang noch nie ein Sieg beim FC Bayern München. In 17 Duellen gab es 15 Pleiten und ganze zwei Unentschieden. Der letzte Punktgewinn datiert vom Mai 1997 - damals trat ein gewisser Jürgen Klinsmann nach seiner Auswechselung öffentlichkeitswirksam in eine Werbetonne.

Die möglichen Aufstellungen:



Bayern München: Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba; Javi Martinez, Thiago; Robben, Müller, Coman; Lewandowski.



SC Freiburg: Schwolow; Lienhart, Schuster, Söyüncü; Stenzel, Günter; Frantz, Höfler; Niederlechner, Terrazzino; Haberer.



Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück).

