Ausgangslage:

Eigentlich hätte man sich auch einen Flieger teilen können: Erst am Mittwochabend trafen Leipzig und München im DFB-Pokal aufeinander, am Samstag sieht man sich wieder zum Topspiel an der Isar. Ob der Flug so harmonisch verlaufen wäre, ist fraglich, hatten sich beide Teams doch ein hitziges Duell geliefert, in dem sich der Rekordmeister im Elfmeterschießen durchsetzte. Für die Leipziger war es ein Negativerlebnis nach einer vorherigen Erfolgsserie: Die jüngsten vier Ligaspiele haben sie gewonnen, in der Champions League den ersten "Dreier" überhaupt geholt.

Bei den Bayern bleibt die Weste von Trainer Jupp Heynckes weiß (zwei Siege in der Liga, einer im Pokal, einer in der Champions League) - allerdings machten sich erste kleinere Fleckchen bemerkbar. Ohne das späte Glück am Elfmeterpunkt hätte der Rekordmeister eine Titel-Möglichkeit abhaken müssen.

Personal:

Bayerns James hat nach seinem Ausfall in Leipzig am Donnerstag bereits wieder mit der Mannschaft trainiert. Ebenfalls einen Schritt in Richtung seines Comebacks machte der lange verletzte Spanier Juan Bernat. Der 24-Jährige absolvierte erstmals seit etwa drei Monaten Teile des Mannschaftstrainings.

Stimmen:

"Wer in Dortmund gewinnt, kann das auch in München", betont RB-Coach Ralph Hasenhüttl forsch. Beim BVB hatte Leipzig am 8. Spieltag in einem begeisternden Spiel mit 3:2 gewonnen. "Das letzte Spiel hat so viel Spaß gemacht, daher freuen wir uns tierisch auf das nächste Spiel gegen die Bayern", sagte der Österreicher.

Sonstiges:

Vielleicht sollte Ralph Hasenhüttl Timo Werner einfach eine erneute Pause gönnen gegen die Bayern - denn die Bilanz des einstigen Stuttgarters gegen München liest sich gruselig: Werner spielte siebenmal gegen den FC Bayern (immer in der Bundesliga) - und ging siebenmal als Verlierer vom Platz. Im Pokalspiel am Mittwoch verschoss er als einziger im Elfmeterschießen und sorgte so für bayerischen Jubel.

Stand: 27.10.2017, 07:56