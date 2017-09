Nach fünf Meisterschaften in Folge kann es schon mal ein bisschen langweilig werden - nicht nur für das Publikum, auch für die Dauersieger selbst. Nach dem jahrelangen Gejubel sehnt man sich in München offenbar ein wenig nach Streit und Unruhe. Und weil es da irgendwie niemanden auf Augenhöhe gibt, macht man sich beim FC Bayern den Zoff halt selbst.

FC Bayern macht den Ärger einfach selbst

Das hat in der vergangenen Woche ziemlich gut gelappt. Erst die schwache Leistung bei der Niederlage in Hoffenheim (0:2), dann die Diskussionen um das Lewandowski-Interview, die Unzufriedenheit von Thomas Müller inklusive Machtwort von Karl-Heinz Rummenigge. Und zuletzt die vielstimmige Meckerei nach dem 3:0-Erfolg in der Champions League gegen Anderlecht. Das hat wirklich schön gescheppert.