Ausgangslage:

Ein echter Generationenkonflikt: Der FC Bayern München beschäftigt mit Josef "Jupp" Heynckes den mit 72 Jahren ältesten Trainer der Bundesliga, bei der TSG Hoffenheim sitzt mit dem 30-jährigen Julian Nagelsmann der jüngste Übungsleiter der obersten deutschen Spielklasse auf der Bank. Als Heynckes sein ersten Spiel als Trainer von Borussia Mönchengladbach im Jahr 1979 absolvierte, sollte es noch rund acht Jahre bis zur Geburt von Julian Nagelsmann dauern.

Ähnlich groß wie der Altersunterschied ist - zumindest relativ betrachtet - der Punkteabstand zwischen beiden Teams. Die Bayern grüßen nach sechs Siegen in Serie in der Bundesliga mit satten 16 Punkten Vorsprung von Rang eins. Hoffenheim holte nur einen Zähler aus den vergangenen drei Spielen und liegt auf Rang neun. Ein Problem: Die TSG erzielte in den jüngsten fünf Bundesliga-Spielen nur vier Tore. Mit Sandro Wagner spielt einer, der nachweislich weiß, wo das Tor steht, seit der Winterpause beim FC Bayern. Dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub sieht er gelassen entgegen: "Ehrlich gesagt ist es nicht so besonders, ich spiele ja quasi jede Woche gegen einen Ex-Verein, übertrieben gesagt."

Personal:

Bayern kann wohl wieder Mats Hummels und David Alaba einsetzen. Hummels hatte in den beiden Rückrundenspielen wegen einer starken Erkältung mit Fieber gefehlt. Alaba musste gegen Werder wegen eines Magen-Darm-Infekts passen. Weiterhin fallen die verletzten Thiago und Manuel Neuer aus.

Stimmen:

"Wir haben gerade keinen Mega-Run, Bayern schon. Aber nur hinzufahren und zu schauen, dass wir nicht verlieren, ist der falsche Ansatz" , sagt Nagelsmann: "Wir versuchen schon, zu gewinnen - mal gucken, ob wir das hinbekommen."

Sonstiges:

Der FC Bayern ist seit 31 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen, das ist die längste Serie in der Arena, wo die Münchner seit 2005 ihre Heimspiele austragen. Zum ewigen Rekord ist es noch ein weiter Weg: Von 1970 bis 1974 blieb der Rekordmeister in 73 Bundesliga-Heimspielen in Folge ungeschlagen. Die Serie startete im Stadion an der Grünwalder Straße und endete im Olympiastadion.

Mögliche Aufstellungen:



FC Bayern München: Ulreich - Kimmich, Boateng, Süle, Alaba - Tolisso - Müller, Vidal, James, Ribery - Lewandowski



TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Bicakcic, Vogt, Hübner - Kaderabek, Zuber - Geiger - Amiri, Rupp - Uth, Gnabry



Schiedsrichter: Gräfe (Berlin)

Stand: 26.01.2018, 08:00