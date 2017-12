Ausgangslage:

Am vergangenen Wochenende riss die Siegesserie der Bayern unter Jupp Heynckes - 1:2 verloren die Münchener in Mönchengladbach. Dadurch schmolz auch der Vorsprung in der Tabelle. Leipzig liegt nur noch drei Punkte hinter dem FCB. Vor allem fiel auf, dass die Bayern zuletzt sehr schwer in die Partie kamen - sowohl in Gladbach als auch gegen Anderlecht war das so.

Für Hannover lief es zuletzt ebenfalls nicht mehr ganz so gut. Am vergangenen Spieltag holte 96 einen ziemlich glücklichen Heimpunkt gegen den VfB Stuttgart. Davor hatten die Niedersachsen sogar zweimal verloren. Folge: Hannover ist im Mittelfeld der Liga angekommen (Platz 10). Und bei den Bayern sollte sich das Team auch nicht viel ausrechnen - in 27 Duellen punktete Hannover lediglich dreimal.

Video starten, abbrechen mit Escape Bundesligahistorie - Heynckes-Wechsel zu Hannover 96 | Sportschau | 28.11.2017 | 01:29 Min. | Verfügbar bis 30.11.2018 | Das Erste

Personal:

Bei Hannover ging es unter der Woche um eine Person, die gar nicht auf dem Platz steht. Klubchef Martin Kind erteilte dem Wechselgedanken von Manager Horst Heldt zum 1. FC Köln eine Abfuhr. Nach einem vierstündigen Treffen am Mittwochabend, an dem auch Spielerberater Christian Nerlinger teilnahm, sagte Kind: "Ich habe meine Position untermauert: Es gibt keine Freigabe."

Bei den Bayern lichtet sich derweil das Lazarett. So kehrt voraussichtlich Franck Ribéry zurück. Der Franzose trainierte wieder voll. Auch Thomas Müller ( "Ich bin bereit" ) und Rafinha waren dabei. Offensivspieler James hat vier Tage nach einer Gehirnerschütterung ebenfalls das Training wieder aufgenommen.

Stimmen:

"Wir haben sechs Spiele, davon vier Heimspiele. Das Ziel ist natürlich, jedes Spiel zu gewinnen" , sagte Bayerns Mats Hummels. "Es ist jetzt wichtig, dass wir eine neue Serie starten, nachdem die alte beendet ist" , forderte auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Sebastian Rudy warnte indes: "Hannover ist nicht so schlecht. Sie haben gezeigt als Aufsteiger, dass sie durchaus mithalten können."

Video starten, abbrechen mit Escape André Breitenreiter - Bisherige Leistung "verleiht uns Flügel" | Sportschau | 30.11.2017 | 00:51 Min. | Verfügbar bis 30.11.2018 | Das Erste

Sonstiges:

Bei den Bayern darf zur Zeit jeder mal Kapitän sein - vor allem wegen der Verletztenmisere. In dieser Spielzeit trugen bereits vier verschiedene Profis die Binde beim Anpfiff (Manuel Neuer, Thomas Müller, Arjen Robben, Javí Martinez). So viele Spielführer in einer kompletten Saison hatte es beim FCB letztmals 2012/13 gegeben (Lahm, Schweinsteiger, Ribéry, Neuer und van Buyten).

Video starten, abbrechen mit Escape Bundesligahistorie - Die Bayern demontieren Hannover | Sportschau | 28.11.2017 | 01:19 Min. | Verfügbar bis 01.12.2018 | Das Erste

Stand: 01.12.2017, 08:00