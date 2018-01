Ausgangslage

Spannung war vorgestern: Gewohnt souverän starteten die Bayern mit einem Sieg in Leverkusen in die Rückserie. Selbst ohne Top-Torjäger Lewandowski muss man sich also an der Säbenerstraße keine Sorgen machen, was die Leistungsfähigkeit angeht. Vielmehr spielte sich das einstige Sorgenkind James Rodriguez in den Vordergrund. Der Offensivspieler hatte die meisten Ballaktionen, die beste Passquote und erzielte ein sehenswertes Freistoßtor.

Der SV Werder Bremen teilte sich zum Rückrundenauftakt die Punkte mit der TSG Hoffenheim. Die Hansestädter überzeugten aber besonders in der zweiten Halbzeit, getragen von einem mal wieder überragenden Torwart. Auf den Tschechen Jiri Pavlenka könnte es auch am Sonntag ankommen.

Personal:

Nationalspieler Mats Hummels wird aufgrund einer fiebrigen Erkältung ebenso nicht zur Verfügung stehen ,wie Abwehr-Kollege David Alaba (Magen-Darm-Infekt). Die Rekonvaleszenten Manuel Neuer und Thiago befinden sich noch im Aufbautraining.

Tomas Delaney hat unter der Woche nur wenig mit der Mannschaft trainieren können. Sollte er rechtzeitig zum Spiel einsatzbereit sein, könnte er für Belfodil oder Junuzovic in die Startelf rücken. Definitiv ausfallen werden Michael Zetterer und Fin Bartels.

Sonstiges:

Der Bremer Theodor Gebre Selassie (l.) ringt mit Bayerns Kingsley Coman um den Ball

Früher war Bremen ein Angstgegner der Bayern, das ist nur noch Geschichte: Der FC Bayern gewann die vergangenen 16 Pflichtspiele gegen Werder allesamt, und das mit 59:8 Toren (14-mal Bundesliga, zweimal DFB -Pokal) – die 14 Bundesliga-Siege in Serie bedeuten sogar einen neuen Bundesliga-Rekord für eine Paarung! Seit 21 Pflichtspielen sind die Bayern gegen Bremen ungeschlagen. Der bislang letzte Werder-Sieg war das denkwürdige 5:2 am 20. September 2008 in München, als die Bremer Mitte der zweiten Hälfte schon mit 5:0 führten und Jürgen Klinsmann noch Bayern-Coach war.

Mögliche Aufstellungen:

Bayern München: Ulreich - Kimmich, Boateng, Süle, Bernat - Javi Martinez - Robben, Müller, James, Ribery - Lewandowski

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Bargfrede - M.Eggestein, Junuzovic - Belfodil, Kainz - Kruse

Schiedsrichter: Robert Kampka

Stand: 19.01.2018, 08:03