Ausgangslage:

Bei den Leverkusenern fehlte zuletzt Konstanz im Spiel. Die Werkself trennte sich in den vergangenen Spielen remis von Schalke, feierte einen Sieg gegen Hamburg, verlor gegen Hertha BSC und fertigte Freiburg ab. Neun Mal netzte die Werkself zuhause bereits ein und ist vor heimischen Publikum noch ungeschlagen. Allerdings muss Trainer Heiko Herrlich noch an einigen Baustellen arbeiten, vor allem an der Defensive, die schon elf Gegentore schlucken musste.

Nach der Trainerentlassung von Andries Jonker beim VfL Wolfsburg soll Martin Schmidt für neuen Schwung bei den "Wölfen" sorgen. Mit bislang drei Unentschieden gegen Bremen, Bayern und Mainz ist ihm das nicht so ganz gelungen. Ein Grund: Mit neun Gegentoren in sieben Spielen steht die Defensive alles andere als sicher. Rein rechnerisch ist also mit einer Torflut zu rechnen.

Personal:

Ganz ärgerlich für Bayer Leverkusen: Charles Aranguiz spielte trotz Verletzung für Chile in der WM-Qualifikation. Eine Prognose über seinen jetzigen Gesundheitszustand gab es bisher nicht. Ansonsten kann Coach Herrlich fast aus den Vollen schöpfen. Nur auf den langzeitverletzten Tin Jedvaj muss er verzichten.

Wolfsburg muss voraussichtlich weiter auf Nationalstürmer Mario Gomez verzichten. Der Torjäger stieg nach überstandener Sprunggelenksverletzung zwar am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining ein, ein Einsatz am Sonntag kommt für den 32 Jahre alten Angreifer wohl zu früh. "Es ist sehr unwahrscheinlich", sagte Trainer Schmidt.

Sebastian Jung zog sich im Spiel gegen Eintracht Frankfurt einen Außenbandriss im Sprunggelenk zu, der den 27-Jährigen bis auf Weiteres außer Gefecht setzt. Nach seinem Sehnenanriss ist John-Anthony Brooks zwar auf den Trainingsplatz zurückgekehrt, mit einem Comeback rechnet Sportdirektor Olaf Rebbe aber erst Ende Oktober. Zudem muss Schmidt auf Jeffrey Bruma verzichten, der sich einer Knie-Operation unterzogen hatte.

Sonstiges:

Nicht nur die bislang erzielten und kassierten Tore sprechen für ein torreiches Duell. In den vergangenen acht Partien fielen satte 37 Tore. Im jüngsten Duell trennten sich die Werkself und die "Wölfe" mit 3:3, 2015 gab es sogar ein irres 5:4 für den VfL.

Die möglichen Aufstellungen:



Bayer 04 Leverkusen: Leno; Henrichs, Tah, Bender, Wendell; Kohr, Bender; Bailey, Brandt; Alario, Volland.



VfL Wolfsburg: Casteels; Verhaegh, Tisserand, Uduokhai, Gerhardt; Camacho, Arnold; Blaszczykowski, Malli, Didavi; Origi.



Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg).

Stand: 13.10.2017, 07:43