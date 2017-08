Mit einer Packung aus Anfield im Gepäck reist die TSG Hoffenheim nach Leverkusen. Die Kraichgauer ließen sich bei der 2:4-Niederlage vor allem in der Anfangsphase vom Tempofußball des FC Liverpool überrumpeln. "Emotional tut das weh. Es ist bekannt, dass ich mit Niederlagen sehr schlecht umgehen kann" , haderte TSG-Trainer Julian Nagelsmann.

In Liverpool offenbarte Hoffenheim vor allem in der Defensive eklatante Mängel. Beim Bundesligasaisonstart gegen Werder Bremen hatte das noch anders ausgesehen. Denn da ließ die Dreierkette um Kapitän Kevin Vogt kaum Möglichkeiten zu, die TSG siegte am Ende hochverdient mit 1:0.

Eigengewächs Geiger überrascht

Video starten, abbrechen mit Escape Liverpool besiegt Hoffenheim deutlich | Morgenmagazin | 24.08.2017 | 01:27 Min. | Verfügbar bis 31.08.2017 | Das Erste

Derweil erlebte Dennis Geiger die wohl spannendste Woche seiner noch jungen Profikarriere. Am vergangenen Samstag ließ ihn Nagelsmann überraschend in der Bundesliga debütieren. Am Mittwoch (23.08.2017) folgte für das 19-jährige Eigengewächs das nächste Karriere-Highlight. Denn gegen Liverpool durfte Geiger ebenfalls von Beginn an auflaufen und den Mythos Anfield auf dem Spielfeld erleben.

Leverkusen auf Stürmersuche

Auch Bayer Leverkusen stand in diesen Tagen in den Schlagzeilen. Die Werkself fahndet nämlich nach einem neuen Stürmer und hat dabei ihre Fühler nach einem Argentinier ausgestreckt. Der Bundesligist soll 16 Millionen Euro für Lucas Alario geboten haben. Der Angreifer steht derzeit noch bei seinem Heimatclub River Plate unter Vertrag. "Das ist ein interessantes Angebot. Bayer Leverkusen ist ein wichtiger Klub, alles kann passieren" , sagte der 24-Jährige der argentinischen Sportzeitung Olé.

Allerdings ist dem argentischen Rekordmeister das Angebot bisher zu niedrig. Nach Angaben argentinischer Medien liegt die Schmerzgrenze von River Plate bei 24 Millionen Euro, das Bayer-Angebot befindet sich also noch deutlich darunter.

Trotzdem dürfte den Leverkusenern vor dem Duell mit Hoffenheim nicht bange sein. Bayer lieferte in München trotz der 1:3-Niederlage vor allem in der zweiten Hälfte eine richtig gute Leistung und verbuchte insgesamt 49 Prozent der Spielanteile - Rekord für einen Bayern-Gegner in der Ära Ancelotti.

Volland trifft auf Ex-Verein

Für Kevin Volland ist das Heimspiel ein Wiedersehen mit alten Kollegen. Der Angreifer stand vier Spielzeiten in Hoffenheim unter Vertrag und reifte zum Nationalspieler heran, ehe er im Sommer 2016 seine Zelte in Leverkusen aufschlug. In der vergangenen Saison erlebte Volland gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber einen rabenschwarzen Tag. Er wurde im Hinspiel bereits nach sechs Minuten wegen einer Notbremse unter die Dusche geschickt. Leverkusen verlor die Begegnung mit 0:3 und hatte auch im Rückspiel (0:1) das Nachsehen.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 26.08.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 26.08.2017 | Das Erste

Stand: 25.08.2017, 08:00