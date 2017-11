Ausgangslage:

2016 war RB Vize-Meister in Liga 2, 2017 Vize-Meister in der Bundesliga. Diese Saison wurde Leipzig eine schwere Bundesliga-Spielzeit prophezeit, doch auch in den ersten drei Monate der aktuellen Saison läuft es bei den Sachsen; am vergangenen Spieltag kletterte RB erstmals auf Platz zwei.

Auf diesen Tabellenrang hatte einst Bayer Leverkusen ein Abonnement, doch auf Platz zwei der Bundesliga-Tabelle stand Bayer 04 zuletzt im September 2014. In die Länderspielpause hatten sich die Leverkusener als Tabellenneunter verabschiedet.

Personal:

Jean-Kevin Augustin ist bei Leipzig nach überstandener Oberschenkelverletzung ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und wieder ein Kandidat für die Startformation. Nicht so erfreulich ist die Situation bei Dominik Kaiser und Marvin Compper: Die Routiniers sind mit ihrer Reservistenrolle unzufrieden - mit den beiden soll es nun Gespräche bezüglich ihrer Zukunft geben.

Bei Leverkusen steht ein Einsatz der erkrankten Leon Bailey und Benjamin Henrichs auf der Kippe. Sven Bender stand nach seinem Rippenbruch zuletzt wieder auf dem Platz.

Sonstiges:

Für Kevin Kampl wird das Spiel eine "emotionale Rückkehr". Denn es geht für den 27-Jährigen erstmals nach seinem Wechsel zu RB Leipzig zurück zu Bayer Leverkusen. "Ich kann verstehen, dass nicht jeder meinen Wechsel gutheißt. Aber für mich war das die beste Entscheidung, noch mal einen Schritt nach vorne zu machen", sagte Kampl der Mitteldeutschen Zeitung. Der in Solingen geborene Kampl spielte von 2009 bis 2011 und dann noch mal von 2015 bis August 2017 beim Werksklub.

Mögliche Aufstellungen:

Bayer Leverkusen: Leno - L. Bender, Tah, Retsos, Wendell - Baumgartlinger - Havertz, Aranguiz - Bailey, Volland, Brandt

RB Leipzig: Gulacsi - Bernardo, Orban, Upamecano, Halstenberg - Kampl, Keita - Sabitzer, Forsberg - Y. Poulsen, Ti. Werner

Schiedsrichter: Osmers (Hannover)

