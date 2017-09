Können Sie sich noch an Thomas Hörster, Rudi Wojtowicz und Arne-Larsen Ökland erinnern? Sie alle standen in der Saison 1982/83 in Leverkusen unter Vertrag - als Leverkusen letztmalig ähnlich schlecht startete wie in dieser Spielzeit. Damals hatte Bayer nach fünf Spielen einen Sieg auf der Habenseite, in dieser Saison sind es immerhin ein Sieg und ein Unentschieden.

Das Hauptproblem unterm Bayerkreuz: Die Werkself fing sich schon satte zehn Gegentore, einzig Schlusslicht Köln kassierte mehr Treffer. Bei den erzielten Toren gibt es mit Dortmund und den Bayern nur zwei erfolgreichere Teams, aber wegen der vielen Gegentore stehen halt nur vier Punkte und damit Platz 14 auf der Habenseite der Mannschaft von Heiko Herrlich. Auch aus Berlin fuhr man wieder mit leeren Händen nach Hause.

Video starten, abbrechen mit Escape Herrlich: "Haben den Schwung nicht mitgenommen" | Sportschau | 20.09.2017 | 00:31 Min. | Verfügbar bis 20.09.2018 | Das Erste

Hamburg nähert sich dem Normalzustand

Mit einem Heimsieg gegen den Hamburger SV könnte, sollte und muss man sich ein wenig Luft verschaffen - und am "Dino" vorbeiziehen. Denn auch beim einzigen verbliebenen Gründungsmitglied der Bundesliga ist momentan der Wurm drin - ein Wurm mit Namen "Normalzustand".

Nach zwei Siegen zu Saisonbeginn, der vorübergehenden Tabellenführung und den standorttypischen großen Träumen hat der Hamburger SV die vergangenen drei Spiele allesamt ohne eigenes Tor verloren. So langsam tuckert der HSV -Kutter wieder in Richtung heimatliche Gefilde, sprich: Tabellenkeller.

Coach Markus Gisdol will sich die derzeitige Situation aber nicht zu schlecht reden lassen. " Auch wenn es sich blöd anhört: Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wenn wir in den nächsten Wochen weiter so spielen, werden wir unsere Punkte machen ", sagte der Coach nach der Heimniederlage gegen zugegebenermaßen auch bärenstarke Dortmunder.

Leverkusen seit 2009 zuhause gegen Hamburg ungeschlagen

Indes: Statistisch gesehen ist nicht viel zu holen für den HSV am Rhein: Seit achteinhalb Jahren hat Leverkusen zu Hause nicht mehr gegen Hamburg verloren. Zuletzt feierte Bayer fünf Heimsiege hintereinander.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Gäste: Sejad Salihovic schoß vor wiederum mehr als neun Jahren in Leverkusen sein allererstes Bundesligator, damals noch für Hoffenheim. Vielleicht schließt sich am Sonntag ein Kreis.

Die möglichen Aufstellungen:

Bayer 04 Leverkusen: Leno; Bender, Retsos, Bender, Wendell; Kohr, Aranguiz, Bellarabi, Brandt; Havertz, Volland.

Hamburger SV: Mathenia; Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj, Sakai; Walace, Jung, Salihovic; Hahn, Wood, Holtby.

Schiedsrichter: Dr. Kampka (Mainz).

Stand: 22.09.2017, 07:55