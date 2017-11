Ausgangslage:

Die Realität ist zurückgekehrt nach Augsburg: Der FC Augsburg kassierte am letzten Spieltag in München seine höchste Saisonniederlage. Von den letzten sieben Partien gewannen die Schwaben nur eine. Die Realitäts-Rückkehr schlägt sich auch in der Tabelle nieder: So langsam pendeln sich die bayerischen Schwaben im Mittelfeld der Tabelle ein.

In Wolfsburg gab es am vergangenen Wochenende Grund zum Jubeln: Nach zuvor sieben Remis schaffte Martin Schmidt gegen Freiburg endlich den ersten Sieg. Seinen Spitznamen "Remy Martin" ist er damit los - was bleibt, ist die Tatsache, dass der VfL unter dem Schweizer in nunmehr acht Spielen unbesiegt ist. Nur die Bayern sind aktuell länger ohne Niederlage (seit neun Partien) als die VW-Städter.

Personal: Augsburg kann komplett aus dem Vollen schöpfen - auch Verteidiger Martin Hinteregger und Angreifer Sergio Cordova sind wieder fit. Die beiden werden wohl laut Trainer Manuel Baum aber noch nicht in der Startelf stehen. Bei Wolfsburg schmerzt der Ausfall von Jakub Blaszczykowski - den Polen plagen weiterhin Rückenprobleme.

Stimmen: Schmidt erwartet eine enge Partie: "Wir können den Anschluss an das Mittelfeld herstellen. Wir müssen uns allerdings auf ein richtiges Kampfspiel vorbereiten."

Sonstiges:

Paul Verhaegh war in seinen sieben Jahren beim FCA (von 2010 bis 2017) eine wertvolle Größe. 2011 erlebte er den erstmaligen Bundesliga-Aufstieg der Schwaben mit, im Oberhaus wurde er zum Kapitän und Anführer. Verhaegh bestritt 156 Bundesliga-Spiele für den FCA und liegt damit hinter Daniel Baier (200 Partien) im historischen Vereinsranking auf Platz zwei. Nach seinem Wechsel zum VfL Wolfsburg kommt der Niederländer nun erstmals als Gast nach Augsburg.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 25.11.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 25.11.2017 | Das Erste

Stand: 24.11.2017, 08:00